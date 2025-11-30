Beste Gürkey’den İngiltere’de konser

Müzik eğitimini İngiltere’de sürdüren genç Türk perküsyonist Beste Gürkey, eski okulu Purcell tarafından davet edilerek Cadogan Hall’da solist olarak konser verdi. Konser, şef Natalia Luis-Bassa’nın yönetiminde gerçekleştirildi. Gürkey ve orkestra Emmanuel Sejourne’nin Marimba Konçertosu’nu seslendirdi.

İngiltere’de Royal College of Music'ten burs kazanan 23 yaşındaki Gürkey, altı yaşında başladığı müzikte ilk konserini 11 yaşındayken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile vermişti. 2019’da 16 yaşındayken İngiliz vakıflar “The Wall Trust” ve “Austin&Hope-Pilkington”ın bursiyeri seçildi, iki ayrı onur ödülüne değer görüldü. Gürkey’in ana enstrümanları vibrafon ve marimba. Genç sanatçı geçen nisan ayında da 2023’teki büyük depremlerden etkilenen ailelere destek amacıyla düzenlenen etkinlikte Antakya EXPO Amfi Tiyatro'da Hatay Filarmoni Orkestrası ile birlikte sahnedeydi. Dünyanın önde gelen el yapımı zil üreticilerinden biri olan "İstanbul Mehmet Cymbals" da Beste Gürkey’e özel imzalı ürünler üretti.