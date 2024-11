Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:09

Beyoğlu Sineması, bu hafta "Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması"na ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Vecdi Sayar küratörlüğündeki özel seçki filmler ve sinema profesyonelleri ile söyleşilerin yer alacağı program, 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Programda 14 Kasım'da Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" filmi ve Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Yol Kenarı" filmi gösterilecek.

Ardından saat 18.00'de "Sinemada Görsel Sanatlar" başlıklı söyleşide Derviş Zaim, Mahmut Fazıl Coşkun ve Tayfun Pirselimoğlu konuşma yapacak.

Etkinlik kapsamında 15 Kasım'da yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck'ın "Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)" filmi, Mary Harron'un "Dali Diyarı (Daliland)" filmi ve Kouther Ben Hania'nın "Derisini Satan Adam (The Man Who Sold His Skin)" filmi izlenebilecek.

Gösterimlerden sonra saat 18.00'de "Sinemad Görüntü" söyleşisinde Meryem Yavuz, Reis Çelik ve Uğur İçbak konuşmacı olarak yer alacak. 16 Kasım'da da Ruben Östlund'un "Kare (The Square)", Julian Rosefeldt'un "Manifesto" filmi ve Stanley Tucci'nin "Son Portre (Final Portrait)" adlı yapımı beğeniye sunulacak.

Aynı gün "Sinemada Tasarım" söyleşisine Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven ve Kezban Arca Batıbeki konuk olacak.

"Sinema ve Görsel Sanatlar Buluşması"nın son günü 17 Kasım'da ise Christopher Jenkins'in "Meraklı Kedinin 10 Yaşamı", Will Sharpe'ın "Louis Wain'in Renkli Dünyası (The Electrical Life of Louis Wain)" filmi ile Ayşe Ünal ile Mehmet Kurtuluş'un "Kötü Kedi Şerafettin" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Aynı gün "Canlanan Çizgiler Canlandırma Sinemamız" başlıklı söyleşide Bülent Üstün, Ayşe Ünal, Mehmet Kurtuluş ve Nazlı Eda Noyan konuşacak.