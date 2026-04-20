BİFO doğumunun 120.Yılında Şostakoviç'ı andı

Beethoven, “Prometheus’un Yaratıkları Uvertürü” ile başlayan konserde bu yıl doğumunu 120. Yılı, geçen yıl ölümünün 50. Yılı dolayısıyla dünya sahnelerinde anılan Şostakoviç’in 6. Senfonisi seslendirildi. Solist Daniel Hope’un gelmemesi nedeniyle Elgar, Keman Konçertosu yerine de Beethoven, 1.Senfoni çalındı. Konser, iki büyük besteciye duyulan hayranlık ve ardından, N. Rota’nın Fellini'nin 8½ filmi için bestelediği La Passerella d'addio ile coşku içinde bitti.

Sezon açılışını Şostakoviç, 2. Piyano Konçerto ile yapan Mart konserinde “Rus ve Kırgız Halk Temaları Üzerine Uvertür” eserlerini yöneten Carlo Tenan’a besteci hakkındaki düşüncelerini sorduk; “Ses dünyası, müzikalitesiyle Rus besteciler arasında benim için en iyisi. Özellikle piyano repertuvarını ve tabii ki oda müziğini seviyorum. Senfonileri ise şefler için başyapıtlar. Dimitri Şostakoviç’in eserlerindeki atmosfer: çok soğuk, çok derin, içe işleyen, hüzünlü. İçinizde hissettiğiniz bir manzara gibi, üç nota ile bile o manzarayı, o hissi, o atmosferi yaratabiliyor. Sadece üç nota! Bunun nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Onun müziğinde içimde birçok şey hissediyorum." diyerek farklı bir karakteri olduğunu söyledi.