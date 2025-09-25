BİFO yeni sezonu Lütfi Kırdar'da dünya prömiyeri ile açıyor

Klasik müziğin önde gelen bestecilerini ve onların kuşaklar boyunca yankılanan eserlerini İstanbul'a taşıyan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 26. sezonunda Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konserlerde ulusal ve uluslararası alanda hem deneyimleriyle öne çıkan hem de genç yetenekler arasında gösterilen şef ve solistler aynı sahneyi paylaşacak.

Bu sezon, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda müzikseverlerle buluşacak olan BİFO, onursal şefi Gürer Aykal, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan (şef, soprano), Martijn Dandeviel ve František Macek gibi değerli şefleri ağırlayacak.

BİFO’nun 12 konser vereceği sezonda, aynı sahneyi paylaşacağı solistler arasında Ilya Maximov (piyano), Marc Coppey (viyolonsel), Kübra Şenyaylar yönetiminde Koro İstanbul, Jan Lisiecki (piyano), Maria Meerovitch (piyano), Omar Tomasoni (trompet), François-Frédérick Guy (piyano), Ferhat Can Büyük (piyano), Daniel Hope (keman), Salih Can Gevrek (piyano), Enkeleda Kamani (soprano), Deniz Uzun (mezzosoprano), İlker Arcayürek (tenor), Li Huanhong (bas) ve Cornel Groza yönetimindeki Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alıyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezona dair “Müziğin hayatımızda hem ilham verici bir kaynak hem de ortak bir buluşma noktası olduğuna dair inancımız, bu yıl da çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Dinleyicilerimizi, müziğin çeşitliliğini ve evrensel değerlerini yansıtan zengin bir programla ağırlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, “BİFO'nun yeni sezon programında, her zaman olduğu gibi klasik dönemden çağdaş müziğe uzanan dopdolu bir programı müzikseverlerle buluşturmaya odaklandık. Hem deneyimli hem de genç yetenek olarak gösterilen konuk şef ve solistler, BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak. Haydn ve Mozart’tan, Beethoven’ın 9. Senfonisi’ne, Bartók ve Şostakoviç’ten Saygun’un yapıtlarına uzanan geniş bir repertuvar hazırladık.” dedi.

AÇILIŞ KONSERİ: CARLO TENAN VE ILYA MAXIMOV İLE YENİ SEZON BAŞLANGICI

BİFO yeni sezonu 9 Ekim Perşembe günü Carlo Tenan yönetiminde, piyanist Ilya Maximov’un performansıyla açıyor. Konserde Haydn ve Kabalevsky’nin eserlerinin yanı sıra, BİFO'nun siparişi üzerine bestelenen ve geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturan Paolo Marzocchi'nin “Five Songs from Shkodër” adlı eserinin dünya prömiyeri olacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 2025/26 sezonu biletleri, 1 Ekim'de satışa sunulacak.

YENİ SEZON KONSER PROGRAMI

6 Kasım 2025 - Saygun'a Armağan: Anma Konseri

11 Aralık 2025 - Dönüşümler ve Yankılar: Barbara Hannigan'dan Çift Rollü Performans

15 Ocak 2026 - Yeni Yıl Konseri: Jan Lisiecki ile Yeni Yıla Merhaba

22 Ocak 2026 - Senfonik Bir Veda: Christoph Eschenbach ve Bruckner'in 7. Senfonisi

5 Şubat 2026 - Tarihin ve Tutkunun İzinde: Rus Bestecilerin Başyapıtları

26 Şubat 2026 - Mozart'tan Macar Ezgilerine: Klasik ve Coşkulu Bir Yolculuk

12 Mart 2026 - Strauss’tan Şostakoviç’e: Kültürlerarası Bir Müzik Panoraması

9 Nisan 2026 - Birleşen Ufuklar: Ulusal Kimlik ve Evrensel Sanatın Buluşması

16 Nisan 2026 - Yirminci Yüzyılın Ezgileri: Elgar, Şostakoviç ve Nino Rota

7 Mayıs 2026 - Masalsı Yolculuk

14 Mayıs 2026 - Beethoven 9: Sezon Kapanışı ve İnsanlık Çağrısı