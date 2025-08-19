Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif: Avustralya’da 100 milyon yıllık fosil inci bulundu

Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Richmond kasabasında 2019 yılında bir turistin bulduğu fosil inci, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 2 cm çapındaki bu inci, yapılan araştırmalar sonucunda 100 milyon yıllık olarak tespit edildi.

Queensland Üniversitesi’nden paleontolog Gregory Webb, iki yıl süren incelemeler sonucunda incinin bilimsel değerini doğruladıklarını belirterek, “Bu, inanılmaz derecede nadir ve paha biçilmez bir bulgu” dedi.

BUGÜNE NASIL ULAŞTI?



Fosil, Richmond’daki Kronosaurus Korner Müzesi’nin paleontolojik kazı alanında bir turist tarafından keşfedilen Inoceramus istiridyesine ait kabuk parçasında bulundu. Yaklaşık 100 milyon yıl önce Eromanga Denizi’nin 40 metre derinliklerinde yaşayan bu dev istiridyeler 50 cm’ye kadar büyüyebiliyordu. Uzmanlar, incinin kalsit mineralinden oluşan kabuk içinde bozulmadan günümüze ulaştığını belirtiyor. Modern incilerin aragonit yapısına kıyasla kalsitin daha dayanıklı olması, bulgunun korunmasını sağladı.

İNCİ TURİZMİ CANLANDIRDI



Richmond, Eromanga Denizi’nin fosil açısından zengin bir bölgesi olarak biliniyor ve Kronosaurus ile Ichthyosaurus gibi tarih öncesi deniz canlılarının fosillerine ev sahipliği yapıyor. Müze kurucusu Rob Ivers, incinin turizmi canlandırdığını ifade ederek, “Bu bulgu, Richmond’u fosil avcıları için daha çekici kılıyor” dedi.

Fosil inci, şu anda Kronosaurus Korner Müzesi’nde sergileniyor.



KAYNAK: ABC NEWS