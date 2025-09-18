“Binbir Katmanlı Bellek” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Sanatçılar Öğr. Gör. Sibel Aktaş ve Elvan Çelik’in eserlerinden oluşan sergi, 20–28 Eylül 2025 tarihleri arasında CSO Ada Ankara Müzik Müzesi’nde ücretsiz olarak gezilebilecek. Ziyaretler her gün 10.00–20.00 saatleri arasında yapılabilecek.

GEÇMİŞİN MİRASI, GELECEĞİN YORUMU

Sergide, seramiğin binlerce yıllık geleneği çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumlanıyor. Anadolu’nun köklü medeniyetlerinden süzülen semboller, figürler ve motifler modern estetik anlayışla harmanlanarak yeni formlara dönüşüyor. Bu yaklaşım, geçmişin mirasını geleceğe aktaran kültürel bir diyalog kurmayı hedefliyor.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE HAZIRLIK SÜRECİ

Tüm eserler, Başkent Üniversitesi Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi atölyelerinde, uzun yıllara dayanan akademik araştırmaların ve sanat üretimlerinin ürünü olarak hazırlandı.

Sibel Aktaş, seramiği toplumsal hafıza ve kültürel süreklilik bağlamında ele alıyor.

Elvan Çelik ise tarihsel formları çağdaş yorumlarla birleştirerek geçmiş ile gelecek arasında görsel ve düşünsel köprüler kuruyor.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM VE KATMANLI BELLEK

Başkent Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla hazırlanan sergi, Ankara Kültür Yolu Festivali’nin ruhuna uygun biçimde geçmiş ile gelecek arasındaki kültürel etkileşimi görünür kılıyor. Toprağın belleğinde saklı izler, güncel sanat pratikleriyle birleşerek zamansız bir anlatıya dönüşüyor.

SANATSEVERLERE DAVET

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sağlamayı amaçlıyor. “Binbir Katmanlı Bellek”, geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak seramiğin insana, toprağa ve zamana dair derin hafızasını izleyicilerle buluşturacak

