'Bir Başkadır Avşa' etkinliğinin programı açıklandı

Marmara Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Başkadır Avşa” etkinliğiyle coğrafi işaretli Ada Karası üzümü hasadı, konserler, sardalya şöleni ve bağlarda şenlikler eşliğinde kutlanacak. Etkinlik, Avşa’nın bağcılık ve şarap turizmini odağına alarak Türkiye’nin önde gelen önoturizm destinasyonları arasına girmesini hedefliyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bağcılık, turizm ve yerel ekonomi açısından katma değerli bir anlayışı beraberinde getiriyor. Bir yandan istihdam yaratan büyük bir tarım endüstrisi olarak tanımlanırken, diğer yandan turizm gelirlerinin artışını sağlıyor. Uzun vadede mutlak bir başarının garantisi olan yeni bir turizm anlayışı bu. Ekonomik etkisinin yanı sıra bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında ve çevrenin korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Avşa, doğayla uyumlu, yavaş yaşamı benimseyen, özgün ve eşsiz hikâyesi ile yeni bir destinasyon kimliği kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Dinçer ayrıca, “Bu yıl ikinci kez gerçekleştireceğimiz ‘Bir Başkadır Avşa’ buluşması, üzüm hasadının çok ötesinde bir dönüşümü müjdeleyen bir etkinlik. Üzümün yarattığı katma değeri tarım, turizm ve ihracat açısından çok boyutlu bir şekilde ele alan bir buluşma olacak.” dedi.

Etkinlikte, gastronomi dünyasının önemli isimlerinden Levon Bağış ve Mehmet Yalçın konuk olarak yer alırken, programın panel koordinatörlüğünü Ebru Koralı üstleniyor.

Etkinliğin ulaşım sponsoru olan İDO seferlerinin, yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tükendiği belirtildi.