Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 17.11.2024 - 13:55

Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar’ı bir araya getiren “Gelişigüzel” serisinin yeni bölümünde devlet tiyatrosu eleştirisi dikkat çekti.

Socrates Club'da yayımlanan serinin son bölümünde Onur Erdem’in “Devlet Tiyatroları Instagram hesabı daha çok Tamer Karadağlı fotoğrafı paylaşmalıdır” önermesine karşın oyuncu Berkay Ateş, “Biz takip etmiyoruz, çok mu paylaşıyorlar” diye sorarak “Daha fazla paylaşmalılar. Reels çekmelerini öneriyorum” dedi.

Güven Murat Akpınar’ın “Sanatın bu olduğu anlaşılsın” sözleri üzerine Devlet Tiyatrosunun önemini ve değerini vurgulayan ikili, kurumun geçmişteki durumuyla bugününe değindi. Ateş, kurum ve Karadağlı ile ilgili medyaya yansıyan ve oyunculara baskı olduğu yönündeki haberleri de anımsatarak, “Bir kurumu düzeltmek istiyorsanız biraz kendinize bakacaksınız sonra kurumu düzelteceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.