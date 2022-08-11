'Bizim İçin' Belgeseli ‘En İyi Film’ ödülünü kazandı
'Bizim İçin' Belgeseli 12.TRT Uluslararası Belgesel Ödüllerin'de ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü.
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu. Zeki Subaşı’nın yapımcılığına ve yönetmeliğine imza attığı "Bizim İçin" Belgeseli, 12.Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nde "En İyi Belgesel Film" ödülüne layık görüldü.
Zeki Subaşı, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada:
“Bu muazzam organizasyon için TRT’ye çok teşekkür ediyorum. Belgesel özelinde de yaklaşık 30’a yakın ülkede insan hikâyesi çektim ve bunun bir kısmına sizler de şahit oldunuz ‘Bir Dünya Yaşam’ adı altında TRT Belgesel ’de. Ve gerçekten bedenimi ve ruhumu yoran en zorlu belgeseldi ‘Bizim İçin’ belgeseli. Ben bu ödülü tüm madencilere ve bir şeyler anlatmak isteyen tüm belgeselcilere armağan ediyorum” dedi.
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