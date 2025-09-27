Bolşoy Bale ve Orkestrası, İstanbul'da ilk kez 'Romeo ve Juliet' ile sanatseverlerle buluştu

Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında ilk kez kentte sanatseverlerle buluştu.

Üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış müzisyenler ile Rusya'nın onur ve halk sanatçılarının yer aldığı topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak "Romeo ve Juliet" eserini sahneledi.

- YAKLAŞIK 350 DANSÇI, MÜZİSYEN VE TEKNİK EKİP AKM'DE

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy Bale ve Orkestrası, yarın yeniden "Romeo ve Juliet" eserini, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.

İlk olarak 1940 yılında sahnelenen "Romeo ve Juliet"in müziğine Sergey Prokofyev, koreografisine Leonid Lavrovski imza attı. Lavrovski, bu yapımda Verona kronikleri, Orta Çağ aşk anlatıları ve tarihi dans geleneklerinden esinlendi.

"Kuğu Gölü" eserinin prömiyeri ise 1877'de yapıldı ve Pyotr Çaykovski'nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyor. Koreografisini ise Rusya'nın usta sanatçıları Marius Petipa, Lev Ivanov, Aleksandr Gorski ve Yuri Grigoroviç hazırladı.

Özgün dekor ve kostümleriyle AKM sahnesine taşınan gösteri, orkestra şefi Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek.