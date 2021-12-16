BrItIsh Museum’da dev sergi

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

İngiltere’deki dünyaca ünlü Stonehenge anıtının hikâyesi British Museum’un ev sahipliği yapacağı “The World of Stonehenge” adlı sergide anlatılacak. 17 Şubat-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, müzenin Stonehenge’i odağına alan ilk büyük sergisi olma özelliği taşıyor.

430’dan fazla obje ve eserin sergileneceği “The World of Stonehenge”de yer alacak objelerin üçte ikisi İngiltere ve altı Avrupa ülkesinin farklı köşelerinden sergi için özel olarak getirtildi.

Almanya Halle Saale’den State Museum of Prehistory ile birlikte organize edilen sergi, izleyiciyi, 4 bin 500 yıldan uzun bir süre önceye tekabül eden, Britanya ve İrlanda tarihinin önde gelen dönemlerinden olan ve radikal toplumsal değişimlerin yaşandığı Stonehenge’in inşa sürecine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

430 obje arasında en çok dikkat çekenlerden biri dünyanı en eski yıldız haritası olduğu düşünülen Nebra Gökyüzü Diski. Antik disk, Bronz Çağı’na ait ve 3 bin 600 yıl önce yapıldığı düşünülüyor. 1999 yılında Almanya’da bulunan disk 20. yüzyılın en önemli arkeolojik buluşlarından biri olarak kabul ediliyor.