Beklenen içerikler bu ay Prime Video'da: Kadınlara Mahsus, Ghostbusters, The Pickup ve daha fazlası...

Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can liseden beri hiç ayrılmamış beş arkadaştır. Yaşları büyüse de kendileri çocuk kalmıştır fakat Yiğit'in evlenme kararı ile grup gençliğin bittiğini farkına varır. Hem geçmişe hem de Yiğit'e veda olarak lise anılarını beş gün içinde tekrar yaşamaya karar verirler. Bir de tüm bu maceranın içinde aşk hayatları berbat olan grup, lisedeki can düşmanları Besim'le düğüne sevgilileriyle geleceklerine dair iddiaya girerler. Bu beş gün içinde hem kendilerine kız arkadaş bulmak zorundadırlar hem de belki de son kez birlikte olmanın tadını çıkaracaklardır.

Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için her şeyin başladığı yere, ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Ancak eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için yeni ve eski Hayalet Avcıları güçlerini birleştirmelidir.

THE MAP THAT LEADS TO YOU - 20 AĞUSTOS 2025

The Map That Leads To You, en iyi arkadaşlarıyla Avrupa'da bir maceraya atılan ve mükemmel planlanmış hayatına yerleşen genç bir kadın olan Heather'ı konu alıyor. Çekici ve gizemli bir yabancı olan Jack ile yolları kesiştiğinde, aralarındaki anlık kıvılcım ikisinin de beklemediği duygusal bir yolculuğu ateşler.