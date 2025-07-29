Beklenen içerikler bu ay Prime Video'da: Kadınlara Mahsus, Ghostbusters, The Pickup ve daha fazlası...

DAMAT TAKIMI - 1 AĞUSTOS 2025 Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can liseden beri hiç ayrılmamış beş arkadaştır. Yaşları büyüse de kendileri çocuk kalmıştır fakat Yiğit'in evlenme kararı ile grup gençliğin bittiğini farkına varır. Hem geçmişe hem de Yiğit'e veda olarak lise anılarını beş gün içinde tekrar yaşamaya karar verirler. Bir de tüm bu maceranın içinde aşk hayatları berbat olan grup, lisedeki can düşmanları Besim'le düğüne sevgilileriyle geleceklerine dair iddiaya girerler. Bu beş gün içinde hem kendilerine kız arkadaş bulmak zorundadırlar hem de belki de son kez birlikte olmanın tadını çıkaracaklardır.

THE PİCKUP - 6 AĞUSTOS 2025 Birbiriyle alakasız iki zırhlı kamyon şoförü Russell ve Travis, becerikli ve zeki Zoe’nin liderliğindeki acımasız suçluların tuzağına düşünce rutin bir nakit teslim alma işlemi çılgın bir hal alır ve bu beklenmedik ikilinin bin türlü tehlikeyi, karakterleri arasındaki çatışmaları ve kontrolden çıktıkça çıkan çok kötü bir günü atlatması gerekir.

AŞK‑I MEMNU - 7 AĞUSTOS 2025 Aşk-ı Memnu Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlama bir dizidir. Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.

GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPİRE - 17 AĞUSTOS 2025 Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak için çok gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile ekip oluşturmak için her şeyin başladığı yere, ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Ancak eski bir eserin keşfi şeytani bir gücü serbest bıraktığında evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için yeni ve eski Hayalet Avcıları güçlerini birleştirmelidir.

KADINLARA MAHSUS - 18 AĞUSTOS 2025 Hayatlarındaki erkeklerle olan ilişkilerinde çıkmaza giren, birbirini hiç tanımayan 8 kadın, katıldıkları kadınlara mahsus olan bir farkındalık kampında, içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kalınca tüm bildiklerini unuturlar.

THE MAP THAT LEADS TO YOU - 20 AĞUSTOS 2025 The Map That Leads To You, en iyi arkadaşlarıyla Avrupa'da bir maceraya atılan ve mükemmel planlanmış hayatına yerleşen genç bir kadın olan Heather'ı konu alıyor. Çekici ve gizemli bir yabancı olan Jack ile yolları kesiştiğinde, aralarındaki anlık kıvılcım ikisinin de beklemediği duygusal bir yolculuğu ateşler.