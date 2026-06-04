Bu hafta 7 film vizyona girecek...

KORKUNÇ BİR FİLM

Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr. ve Shawn Wayans'ın başrollerini paylaştığı "Korkunç Bir Film" izleyici ile buluşacak.

Korku ve komediyi harmanlayan bir hikaye ile yola çıkan film, karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

Gerilim ve gizem filmlerini absürt mizah ve parodi yoluyla tiye alan film, özellikle korku sinemasının klişeleriyle ve ünlü karakterleriyle dalga geçmesiyle biliniyor.

Michael Tiddes'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans imzası taşıyor.