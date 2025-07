Sinemalarda bu hafta: Dağ 2, Aile Arasında, Çıplak Silah ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan yapımların yanı sıra bu hafta beyazperdede yeni hikayeler yer alacak. Vizyona girecek filmler arasında Dağ 2, Aile Arasında, Çıplak Silah, Onu Geri Getir, Birlikte, Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi, Ahmed ve Ahmed, BTS Army: Forever We Are Young, Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2, Ölü Kontesin Laneti ve Other yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...