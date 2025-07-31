Sinemalarda bu hafta: Dağ 2, Aile Arasında, Çıplak Silah ve daha fazlası...

Vizyonda yer alan yapımların yanı sıra bu hafta beyazperdede yeni hikayeler yer alacak. Vizyona girecek filmler arasında Dağ 2, Aile Arasında, Çıplak Silah, Onu Geri Getir, Birlikte, Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi, Ahmed ve Ahmed, BTS Army: Forever We Are Young, Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2, Ölü Kontesin Laneti ve Other yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

DAĞ 2 Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli'nin rol aldığı Alper Çağlar'ın 2016 yapımı filmi "Dağ 2" yeniden izleyici ile buluşacak. Aksiyon ve dram ağırlıklı film, IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmayı amaçlayan yedi kişilik bir timin öyküsünü anlatıyor.

AİLE ARASINDA Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı Ozan Açıktan'ın yönetmenliğindeki "Aile Arasında" haftanın ikinci kez vizyona girecek bir diğer yerli filmi olacak. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı film, eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor.

BİRLİKTE Alison Brie ve Dave Franco'nun başrollerini paylaştığı bilim kurgu filmi "Birlikte", 10 yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu ediniyor.

BETTER MAN: ROBBIE WILLIAMS'IN HİKAYESİ Robbie Williams, Jonno Davies ve Steve Pemberton'un başrollerinde yer aldığı 2014 yapımı "Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi" ikinci kez beyazperdede gösterilecek.

KİM DEMİŞ KÖTÜYÜZ DİYE? 2 Pierre Perifel ve JP Sans'ın yönettiği animasyon film "Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2", suçu bırakıp iyi bireyler olmaya çalışırken toplumda kabul görmekte zorlanan suçlu hayvanlar çetesi üyelerinin, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkmalarını ele alıyor.

ÇIPLAK SİLAH Liam Neeson başrolünde oynadığı "Çıplak Silah", babasının izinden giden Yüzbaşı Frank Drebin Jr'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Akiva Schaffer'in yönetmenliğini üstlendiği komedi ve aksiyon karışımı filmde, Liam Neeson'a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Liza Koshy, Danny Husto ve Michael Beasley eşlik ediyor.

AHMED VE AHMED Ahmad Nader Galal'ın Mısır yapımı filmi "Ahmed ve Ahmed", bu hafta komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

BTS ARMY: FOREVER WE ARE YOUNG Patty Ahn ve Grace Lee'nin yönettiği "BTS Army: Forever We Are Young", dünyaca ünlü k-pop grubu BTS'nin müziğini ve grubun kendini adamış hayran kitlesi olan BTS Army'yi anlatıyor.

ONU GERİ GETİR "Konuş Benimle" filmiyle büyük çıkış yakalayan yönetmen ikilisi Danny ve Michael Philippou, bu kez daha da sarsıcı bir yapım olan "Onu Geri Getir" ile seyircilerin karşısına çıkacak. Senaryosunu Danny Philippou ve Bill Hinzman'ın kaleme aldığı film, iki kardeşin yeni koruyucu annelerinin tenha evinde yaşanan esrarengiz olayları konu alıyor. Başrolde Sally Hawkins'in yer aldığı filmin kadrosu Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips ve Mischa Heywood'tan oluşuyor.

ÖLÜ KONTESİN LANETİ Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok ve Buse Ergün'ün rol aldığı Ahmet Arpacı'nın filmi "Ölü Kontesin Laneti", elde edene felaket getiren bin yıllık bir kolyeyi araştıran genç bir kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.