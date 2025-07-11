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Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!
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Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

11.07.2025 20:06:00
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Haber Merkezi
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Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, bilim kurgudan korkuya 6 film vizyona girecek.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 6 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasında Superman, Düğün Evi, Asla Bırakma, Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde, Gerçek Ötesi, En Değerli Hediye yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

SUPERMAN

Film, değerlerinin ve eylemlerinin sorgulandığı bir dünyada Superman'in insanlar arasındaki yerini bulmaya çalışırken Lex Luthor'a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

DÜĞÜN EVİ

Bursa’da bir sahil kasabasında yaşayan Faruk’un, Gülizar’a olan imkansız aşkının sonucunda intihar etmek üzereyken Muhtar Hıdır’ın araya girerek Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

ASLA BIRAKMA

Yıllardır kötü bir ruhun musallat olduğu ailenin yaşadığı gizemli olayların hikayesi çocuklardan birinin kötülüğün gerçek olup olmadığını sorgulamasıyla birdenbire korkunç bir hal alır.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

KAPTAN SABERTOOTH: KAYIP HAZİNENİN PEŞİNDE

Kaptan Sabertooth'un görkemli gemisi Kara Leydi, bir gece gizemli bir ziyaretçinin ardından en özel simgesi olan altın kaplan heykelinin kaybolmasıyla sarsılır. Bu olayın arkasında, son derece zeki ve kararlı Kontes Sibylla vardır. Kaptan Sabertooth ve arkadaşları, kayıp heykelin izini sürerken bir dizi eğlenceli bulmacayla karşılaşır, yeni dostluklar kurar ve bu macera boyunca birlikte takım olmanın, cesaretin ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenirler.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

GERÇEK ÖTESİ

Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metraj belgesel film olan Gerçek Ötesi, teknolojinin hayatlarımız üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl değiştiğini sorguluyor.

Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

EN DEĞERLİ HEDİYE

Polonya'nın derinliklerindeki bir ormanda yaşayan fakir bir oduncu ve karısı, çocukları olmadığı için üzüntü duymaktadır. Her gün ormanın içinden geçen trenler, bir gün kadının dikkatini çeker. Sıradan bir yük treni olduğunu düşündüğü trenden aniden bir paket düşer ve karın içine saplanır. Bu olay, çocuk hasreti çeken çiftin hayatında beklenmedik bir gizemin başlangıcı olur.

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