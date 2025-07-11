Superman, Asla Bırakma, En Değerli Hediye ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 6 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasında Superman, Düğün Evi, Asla Bırakma, Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde, Gerçek Ötesi, En Değerli Hediye yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

SUPERMAN Film, değerlerinin ve eylemlerinin sorgulandığı bir dünyada Superman'in insanlar arasındaki yerini bulmaya çalışırken Lex Luthor'a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor.

DÜĞÜN EVİ Bursa’da bir sahil kasabasında yaşayan Faruk’un, Gülizar’a olan imkansız aşkının sonucunda intihar etmek üzereyken Muhtar Hıdır’ın araya girerek Trump’ı Mudanya’ya getirmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.

ASLA BIRAKMA Yıllardır kötü bir ruhun musallat olduğu ailenin yaşadığı gizemli olayların hikayesi çocuklardan birinin kötülüğün gerçek olup olmadığını sorgulamasıyla birdenbire korkunç bir hal alır.

KAPTAN SABERTOOTH: KAYIP HAZİNENİN PEŞİNDE Kaptan Sabertooth'un görkemli gemisi Kara Leydi, bir gece gizemli bir ziyaretçinin ardından en özel simgesi olan altın kaplan heykelinin kaybolmasıyla sarsılır. Bu olayın arkasında, son derece zeki ve kararlı Kontes Sibylla vardır. Kaptan Sabertooth ve arkadaşları, kayıp heykelin izini sürerken bir dizi eğlenceli bulmacayla karşılaşır, yeni dostluklar kurar ve bu macera boyunca birlikte takım olmanın, cesaretin ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenirler.

GERÇEK ÖTESİ Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metraj belgesel film olan Gerçek Ötesi, teknolojinin hayatlarımız üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl değiştiğini sorguluyor.