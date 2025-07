Ben Efsaneyim, İncir Reçeli, Sil Baştan ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

İNCİR REÇELİ

30'lu yaşlarındaki Metin, televizyonlardaki talk showlar için skeç yazarak geçimini sağlamaktadır. En büyük hayali senaryosunu yazdığı bir filmin çekilmesiyken, bu hayali sürekli reddedilmektedir. Her gün gittiği barda bir gün Duygu adında sarhoş bir kızla tanışır. Metin, ayakta duramayacak durumdaki Duygu'yu evine alır ve ona yatağını verir. Sabah uyandığında ise Duygu'nun küçük bir not bırakarak ayrıldığını görür. Sonraları tekrar karşılaşırlar ve Duygu yine Metin'in evinde kalır, ancak her defasında sabah erkenden küçük bir not bırakarak evden ayrılır. Metin, sadece adını bildiği ve aşık olduğu bu kızın neden böyle davrandığını merak eder.