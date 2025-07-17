Ben Efsaneyim, İncir Reçeli, Sil Baştan ve daha fazlası... İşte bu haftanın filmleri!

Bu hafta vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra 6 yeni film beyaz perdedeki yerini alacak. Vizyona girecek filmler arasında Şirinler, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, Gelenek Görenek, Ben Efsaneyim, İncir Reçeli, Sil Baştan yer alıyor. İşte bu haftanın filmleri...

BEN EFSANEYİM Robert Neville, bir virüsün insanlığı yok etmesinin ardından New York'ta hayatta kalan son insan olarak geriye kalan mutantlarla mücadele eder.

İNCİR REÇELİ 30'lu yaşlarındaki Metin, televizyonlardaki talk showlar için skeç yazarak geçimini sağlamaktadır. En büyük hayali senaryosunu yazdığı bir filmin çekilmesiyken, bu hayali sürekli reddedilmektedir. Her gün gittiği barda bir gün Duygu adında sarhoş bir kızla tanışır. Metin, ayakta duramayacak durumdaki Duygu'yu evine alır ve ona yatağını verir. Sabah uyandığında ise Duygu'nun küçük bir not bırakarak ayrıldığını görür. Sonraları tekrar karşılaşırlar ve Duygu yine Metin'in evinde kalır, ancak her defasında sabah erkenden küçük bir not bırakarak evden ayrılır. Metin, sadece adını bildiği ve aşık olduğu bu kızın neden böyle davrandığını merak eder.

SİL BAŞTAN Film, ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmeye karar veren Joel Barish'in hikâyesini konu edimiyor. İki yıllık ilişkisini hafızasından silen eski sevgilisi Clementine'in bu şaşırtıcı kararı üzerine Joel de aynı prosedürü kendisi için uygulatmak ister. Ancak hafızası silinirken, ilişkisinin güzel anılarını tekrar yaşadıkça pişmanlık duyar ve süreci durdurmak ister.

GELENEK GÖRENEK Zarife ve Metin evlenmelerine engel olacak kadar gelenek göreneklerine bağlı olan köylerinde birbirlerine kavuşma yollarını ararken Metin’in aklına bütün dengeleri değiştirecek "Dezmal (Yazma) Kaçırma" fikri yatar. Metin Zarife’nin yazmasını kaçırmak isterken, Zarife’nin ablasının yazmasını kaçırır. Gelenek ve göreneklere göre Metin, Zarife ile değil ablası ile evlenmek zorunda kalacaktır. Metin sevdiği kızın ablası ile evlenmemek için zaten baştan beri karşı olduğu gelenekleri değiştirmeyi kafasına koyar.

ŞİRİNLER Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir.