Bu sergiye girmek isteyen, iki çıplak kişinin arasından geçmek zorunda

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:24

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:58

Londra'da Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki sergiye girmek isteyenlerin iki çıplak modelin arasından geçmesi, Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic’in retrospektif sergisinin bir parçası.

Diken'in haberine göre söz konusu performans ilk kez 1977’de Abramovic ve o zamanki ortağı Ulay (Frank Uwe Laysiepen) tarafından sahnelendi. Çift, kapı eşiğinde birbirlerine yakın durarak ziyaretçileri aralarından geçmeye zorladı.

Kraliyet Sanat Akademisi sergi başkanı Andrea Tarsia, iki çıplak modelin arasına girmenin ziyaretçileri ‘çıplaklık, cinsiyet, cinsellik ve arzu arasında bir yüzleşmeye zorladığını’ söyledi.

Modellerin arasından geçmek istemeyenler için ayrı bir giriş de bulunuyor.