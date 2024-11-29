Buca Belediyesi Zeki- Metin Sahnesi yenileniyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:22

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:22

Buca Belediyesi Gölet Tesisleri’ndeki Zeki Metin Sahnesi yenilenen yüzüyle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 3 bin 500 kişilik amfi tiyatronun, önünde bulunan boş alanla entegre edilerek festivallere ev sahipliği yapacağını söyledi.

KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ OLACAK

Tiyatroyu mimari bir bütünlükle yeniden tasarladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tiyatro sanatçıları Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın adını da daha görünür hale getireceklerini söyledi. Tiyatroyu yaşayan bir mekân haline dönüştürmek için çalışmaları ivedilikle sürdürdüklerini de ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, “Mekânı, eskiden olduğu gibi yeniden yerli ve yabancı tiyatro oyunlarının seçkin örneklerinin, değerli sanatçılarımızın konserlerinin, film gösterimleri, kültürel ve sosyal etkinliklerin yer aldığı bir sanat merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

NELER YAPILIYOR?

Zeki Metin Sahnesi yenileme çalışmaları kapsamında, tiyatro binası giriş kapıları, oturma alanları, sahne ve sahne arkası, bekleme alanları yeniden elden geçiriliyor. Amfi tiyatronun, aydınlatma, ses ve ışık sistemleri de modern teknolojiyle daha fonksiyonel hale getiriliyor.