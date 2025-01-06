Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 06.01.2025 - 12:11

Tüm dünyada çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin ortak sorunu olan akran zorbalığını ele alan "Bağlantı Hatası" filmi, 28 Mart’ta vizyona girecek.



Başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin’in paylaştığı filmde; Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Murat Serezli, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz ve Kubilay Tunçer'i kadrosunda bir araya getiriyor.

ZORBALIK AİLEDE BAŞLAR

Ailede ya da sosyal ortamda zorbalığın her zaman farkında olunmadığına dikkat çeken film, zorbalıkla "şaka yapmak" arasındaki ince çizgiyi belirginleştirerek izleyicilere bir mesaj iletmeyi hedefliyor. "Bunun adı zorbalık" sloganıyla tanıtılan film, "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" diyerek davranışların aileler ve gençler üzerindeki derin etkileri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Gökçen Usta’nın yönettiği, Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımcılığında çekilen filmin afişinde ise ödüllü tasarımcı Arda Aktaş'ın imzası var.