Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, şef Niklas Benjamin Hoffmann'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde şef Niklas Benjamin Hoffmann'ı ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konserin şefliğini Niklas Benjamin Hoffmann yaptı.
Konserde piyanist Can Çakmur, Beethoven'dan "Piyano Konçertosu No.4" ve "Senfoni No.4" adlı eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Hoffmann ve Çakmur'un performansı, müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Konser sonunda solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.