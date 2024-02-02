Çağatay Ulusoy başrollü Kübra 2. sezon onayını aldı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 16:24

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:28

Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Taylan Biraderler imzalı "Kübra" dizisinin ikinci sezonunu duyurdu. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanmış ve ilk sezonuyla büyük ilgi çekmişti. İkinci sezon, dizinin sıra dışı hikayesini izleyenlerle buluşturacak ve haziran ayında yayımlanacak.

Kübra'nın ikinci sezonunda başrolde Çağatay Ulusoy'a Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meriç Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Dizi, Gökhan'ın inancını sorgulayıcı bir bakış açısıyla ele alırken, onun kararları ve mücadelelerini izleyiciyle buluşturuyor. Gökhan'ın semavi inancının gücüyle aldığı kararların artık bir bedeli olduğu bir çıkmazın içinde, düşmanlarıyla değil sevdikleriyle, hatta kendi içsel mücadelesiyle savaşması gerekecek. Kübra, Gökhan'ın bu zorlu yolculuğunda ışık olabilecek mi?

Dizinin yeni sezonu, olağan dışı ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor ve izleyicilere merak uyandırıyor.