Yalı Çapkını’nın reytingi düştü, Çağatay Ulusoy'lu Gaddar’ın yayın tarihi öne çekildi

2 Şubat’ta yayınlanması planlanan Gaddar dizisinin yayın tarihi dün akşam Yalı Çapkını’nın total reytingi düşünce öne çekildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:36
Yalı Çapkını’nın reytingi düştü, Çağatay Ulusoy'lu Gaddar’ın yayın tarihi öne çekildi
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gaddar dizisinin yayın tarihi dün akşam Yalı Çapkını’nın total seyircide kan kaybı yaşaması üzerine öne çekildi.

Başta ocak ayı içinde yayınlanması planlanan Çağatay Ulusoy’lu dizinin daha sonra şubat ayında alınmasına karar verilmişti.

Son gelen bilgi Ay Yapım imzalı "Gaddar" dizisinin 19 Ocak Cuma akşamı yayınlanacağı yönünde… 

FOX’un 2024’teki en iddialı dizilerinin başında gelen projede Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran’dan oluşan güçlü bir oyuncu ekibi yer alıyor.

 Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı diziyi Sinan Öztürk yönetiyor.


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