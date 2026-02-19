Can Atalay belgeseli Amasya'da hemşerileriyle buluştu

Amasya Belediyesi ve Amasya Barosu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği belgesel gösteriminde Ş. Can Atalay’ın Silivri Cezaevinden Amasyalı hemşerilerine gönderdiği mektup okundu.

Yoğun katılımın olduğu belgesel gösterimine Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Amasya Baro Başkanı Av. Edip Hakan Subaşı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, CHP İl Başkanı İlker Küp, İlçe Başkanı Mehmet Önder, Sol Parti İl Başkanı Hasan Tilkicioğlu, Eğitim-Sen Amasya şube Başkanı Mustafa Ölgün, Belgeselin yapımcısı Av. Kemal Aytaç, Atalay Ailesi adına Can Atalay’ın amcası Abdurahman Atalay ile Amasya Demokrasi Platformu üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETTEN SİLİVRİ CEZAEVİNE

Yapımcılığını TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Kemal Aytaç’ın üslendiği, Ayşe Zeynep Alpamir ve Volkan Evcim’in yönettiği Can Atalay Belgeseli Türkiye’de 1970’lı yıllardan günümüze yaşanan siyasi ve toplumsal olaylarda yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirmesi açısından dikkat çekiyor.

Can Atalay’ın yaşadığı adaletsizlikten öte, Hakkari’deki Bakır madeninde, Soma’da, Aladağ’da, Çorlu tren kazasında, Validebağ korusunda, Gezi eylemlerinde, Hendek’te, Emek Sineması eylemlerinde yaşanan mağduriyeti ve yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları ve adaletsizliği dile getirmesi açısından ülkenin içinden geçtiği korku tünelini gözler önüne seriyor.

Can Atalay’ın amcası TİP Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay’ın eşitlik, özgürlük mücadelesinden ve faili meçhul inayete kurban gitmesiyle başlayan belgesel süreçte yaşanan adaletsizlikleri gözler önüne sermesiyle dikkat çekiyor.

"ANAYASA YOK SAYILAMAZ"

Belgeselin açılış konuşmasını yapan Amasya baro Başkanı Av. Edip Hakan Subaşı, “Hukuk fakültesine başlayan bir öğrencinin anayasa hukukunda ilk öğrendiği şey anayasamızın 153’cü maddesidir. Bu madde Anayasa Mahkemesinin istisnasız tüm kararlarına herkes uymak mecburiyetindedir. Tüm kurumları ve herkesi bağlar. Son yıllarda yaşadığımız hukuksuzluklar sayesinde bu hükmü artık sadece hukukçular değil yurttaşlarımızın çoğunluğu da bilir hale geldi. Böyle aleni, böyle emredici bir kurala rağmen ne yazık ki hemşerimiz, meslektaşımız Can Atalay hakkında uygulanmadı. Müthiş bir hukuk garabeti yaşıyoruz maalesef. Bu hukuk garabetini topluma anlatmak için Can Atalay’ın böyle bir belgesel çekmek için yola çıktılar. Haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getiren bu belgeseli hazırlamakta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım Can Atalay en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur.” ifadelerini kullandı.

"CAN ATALAY’IN SESİ OLACAĞIZ"

Belgesel gösteriminden önce konuşan Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, “Atalay ailesi hep bedel ödemiştir, bu bedeli ödemeye Ş. Can Atalay ile devam etmektedir. Ş. Can Atalay’ın hemşerileri olarak Ş. Can Atalay şu anda Silivri Cezaevinde olsa da ruhu ve varlığı bizimle beraber, buradan O’na selam olsun. Can verdiği hukuk mücadelesi ile bizlere önder olmuştur. Bugün Can’a sahip çıkmak demek halkın iradesine, seçilmiş milletvekiline sahip çıkmak demektir. Bugün Can’a özgürlük demek demokrasiye sahip çıkmak demektir. Bugün Amasyalı hemşerileri olarak da Can’a da, adalede de, hukuka da, vicdana da, halkın iradesine de daha çok sahip çıkmaz zorundayız. Sahip çıkmalıyız ki, bu yaşanan hukuksuzluklarla bir daha karşılaşmayalım. Yaşanan hukuksuzluklara karşı ses vermek, birlik beraberlik içinde, omuz omuza karşı durmak zorundayız. Kantarını bozduğunuz adalet emin olun yarın sizi de tartacaktır. Herkes için adalet, Can için adalet diyor, Can’a buradan selam gönderiyorum.” dedi.

"BU BİR ADALET MÜCADELESİDİR"

Can Atalay Belgeselinin yapımcısı ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç; “Amasya Can’ın da benim de memleketimiz. Can Atalay Belgeseli 13’cü kez Amasya’da Amasyalı hemşerilerimizle buluşuyor. Amasya’da, hemşerilerimizle olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Can Atalay’ın meslektaşları, yoldaşları olarak dayanışmayı ve toplumsal hafızayı birlikte büyütmek, birlikte adalet mücadelesi yapmak, yaşanan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri topluma ulaştırmak için yola çıktık. Can Atalay Hakkari’den Çorlu tren kazasına kadar Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan olaylara duyarsız kalmamış, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yaşandığı her yere koşup, bir avukat olmaktan öteye bir insan olarak mağdurların yanında olmuş, destek vermiş. Bunca yaşanan hukuksuzluklar karşısında verilen adalet mücadelesinin belgeseli yapılmalıydı ve biz de onu yaptık. Yaşanan hukuksuzluklar Can Atalay’ın yaşadığı hukuksuzluğu aşmış, artık toplumun bir sorunu haline gelmiş. Bizler Can Atalay’ın arkadaşları olarak yaşanan hukuksuzluklar karşısında bu belgesel ile toplumsal dayanışmayı, toplumsal muhalefeti ve mücadeleyi büyütmek için yolumuza devam ediyoruz. Trakya bölgesinde belgesel her yerde gösterildi ve şu an 40 yerden gösterim için talep var.” dedi.

CAN ATALAY’IN AMASYALI HEMŞERİLERİNE MESAJI

Silivri Cezaevinden Amasyalı hemşerilerine gönderdiği mesajı Av. C. Erdem Türem okudu. Ş. Can Atalay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlar, sevgili Amasyalı hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.

Belgesele gösterdiğiniz ilgiyi işitiyor ve çok memnun oluyorum. Hazırlığını, duyurusunu bir adalet çağrısına dönüştürdünüz. Emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Turgay Sevindi’ye, Baro Başkanımız Avukat Edip Hakan Subaşı’na, Amasya Demokrasi Platformu’nun tüm Bileşenlerine, Amasya’mızın gururu emektarlarımıza teşekkür eder ve saygılarımı sunarım.

Sevgili Amasyalı Hemşerilerim,

Kökleri Amasya’da olan bir sürecin belgeselini izleyeceksiniz. Memleketimiz Amasya’dan başlayan bir hikâye olması elbette bizleri duygulandırıyor. Ancak anlatılan, şehir ilçe fark etmeden ortak hikayemizdir. Belgeselin; şehir şehir, ilçe ilçe dolaşması, coşkuyla, heyecanla karşılanması böylesi bir ortaklığı anlatmasa olanaklı olabilir miydi?

Hepimizin derdi ortak. Ülkemizde toplumsal, siyasal farklılıklarımızla; geleceğimizden emin, eşit, özgür ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Belgesel, mutlu bir ülke arayışını kökleriyle anlatmaya çalışıyor. Bu yolda çok emekler verildi, çok kahırlar çekildi. Halen de çekilmekte. Tarihimizi unutmadığımız, bu yolda yürüyen her bir emektarı hatırladığımızda daha güçlü oluyoruz.

Amasya’ya her zaman sevinçle geldim. Mücadeleci, kararlı abilerimi ablalarımı tanımak bana güç verdi. Dayanışmalarına, ortak hafızayı yaşatmak için gösterdikleri çabaya hayranım. Gördüm ki Şerafettin Atalay anmalarını, bu yolda yürüyen her emektarın da anıldığı bir faaliyet olarak ele alıyorlar. Ayrımsız sahip çıkıyorlar.

Ben de aynı duygular içindeyim. Sizleri örnek alıyor, eşit ve özgür bir ülke için yol yürüyenlerin tarihini ayrımsız kendi tarihim olarak görüyorum. Yitirdiklerimizin anısı bol olsun. Genç, yaşlı emektarlarımızın yolları açık olsun.

Sevgili Dostlar,

Ülkemiz ekonomik, siyasal, toplumsal çok ağır ve çok yönlü krizler yaşıyor. Hepsinin temelinde adalet krizi var. İktidarı adeta tapulu mülkü gören bir anlayış, iktidardan gitmemek için bütün gücüyle direniyor. Ülkemizde meşruiyetin ana kaynağı ve dayanağı Anayasa fiilen yok hükmünde. Yasalar, mahkûmiyet verilip cezaevine yollanmak için kullanılıyor ama aynı yasa özgürlük dediğinde uygulanmıyor.

Bu böyle gitmez, gidemez. Adaletsizlik, ülkemizin çimentosunu, bizi birbirine bağlayan bağları tahrip ediyor. Düşman ceza hukuku demek olan “ikili hukuk” kuralsızlıktır, keyfiliktir. Yasaların güvencesi altında olan ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yok sayıldığı vakaları her gün yaşamaktadır. Böylesi bir ortamda hiçbir yurttaş, kurum, kuruluş, siyasal ve toplumsal örgüt, hareket güvencede değildir.

Sevgili Dostlar,

Bu böyle gitmez, gidemez. Hak, hukuk, adalet siz yurttaşlarımıza emanettir. Ülkemizi feraha çıkartacak olan yurttaşın sahip çıkışı olacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk, 1919’da Amasya’dan bütün ülkeye seslendiği gibi:

“Milleti, yine milletin azmi ve kararlığı selamete çıkaracaktır.”

Sevgilerimi yolluyorum. En kısa sürede kucaklaşmak üzere…

Şerafettin Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, 9-A47"