Çankaya, yeni kültür-sanat sezonuna iz bırakacak bir sergiyle başladı:

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, yeni sezonu Türk resim sanatının Osmanlı'dan Cumhuriyet'in çağdaş dönemine uzanan tarihsel yolculuğunu yansıtan kapsamlı bir sergiyle açtı. "Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler" başlıklı sergi, 2 Ekim'de düzenlenen muhteşem gala ile sanatseverlerle buluştu.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN SANAT MİRASI

Serginin galası, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde; koleksiyoner ve oyuncu Bekir Aksoy, ATO Başkanı Gürsel Baran ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergi, proje direktörü Fahri Özdemir koordinasyonunda hazırlandı. Osmanlı'dan günümüze uzanan sanat mirasının önemli eserlerini bir araya getiren seçkide, İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nurullah Berk, Mehmet Ali Laga, Osman Hamdi Bey, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Abidin Dino gibi Türk resim sanatının önde gelen ustalarının eserleri yer alıyor.

SANATIN KALBİ ÇANKAYA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, serginin açılış konuşmasında, sanat vizyonlarının temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat anlayışı olduğunu vurgulayarak, "'Sanatın kalbi Çankaya olacak' demiştik. Bugün de sanatın kalbi Çankaya olsun diye önemli bir kapıyı aralıyoruz." dedi. Başkan Güner, serginin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk resim sanatının gelişimini kapsamlı bir şekilde yansıttığını belirterek, "Şeker Ahmet Paşa'dan Osman Hamdi'ye, Halife Abdülmecit'ten Bedri Rahmi Eyüboğlu'na kadar 150 farklı sanatçının 165 eseri, yaklaşık 40 koleksiyonerin katkısıyla bu sergide sanatseverlerle buluşuyor" diye konuştu.

ATATÜRK SANAT MERKEZİ AÇILIYOR

Serginin 16 Kasım'a kadar ziyaret edilebileceğini hatırlatan Güner, sezon boyunca İbrahim Çallı, Adnan Çoker ve Zafer Gençaydın sergilerinin de sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Başkan Güner ayrıca sanatseverlere bir müjde vererek, Atatürk Sanat Merkezi'nin bu ay içinde açılacağını duyurdu. "Operadan tiyatroya, baleden müzikale kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak merkez, donanımlı salonlarıyla Çankaya'nın yeni kültür durağı olacak" dedi.

KOLEKSİYONERLERE TEŞEKKÜR

Serginin proje direktörü Fahri Özdemir de, 1840’tan günümüze uzanan döneme ait eserleri bir araya getirdiklerini vurgulayarak, "Zamanın Renkleri, sanat yaşamımıza damga vurmuş 150 ressamın eserlerinden oluşan bir sergi. Türk resim tarihini bu sergide eksiksiz görmüş olacaksınız. Hatta bazı sanatçıların eserleri müzelerde bile bulunmazken bu sergide mevcut" dedi. Özdemir, koleksiyonerlerin desteği olmadan böyle bir serginin mümkün olmayacağını belirterek teşekkürlerini sundu.

"MÜTHİŞ BİR VİZYON"

Oyuncu ve koleksiyoner Bekir Aksoy ise, sergiyi Çankaya Belediyesi'nin vizyoner bir adımı olarak nitelendirdi. Aksoy, "Başkanımızı vizyonundan dolayı tebrik ediyorum. Bu genç yaşında müthiş bir vizyonla bu serginin açılmasını sağladı. Fahri Bey ve ekibin de büyük emeği var. 20 gün boyunca uykusuz çalıştılar" dedi. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrası ressamları Anadolu'ya göndererek yurt gezileri başlattığını hatırlatan Aksoy, "Bugün burada eserlerini gördüğümüz sanatçılar arasında o yurt gezilerinde görev alan isimler de var. Bu nedenle hem tarihsel hem de sanatsal açıdan çok değerli bir buluşmadayız" ifadelerini kullandı.

16 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve çağdaş döneme uzanan bir yolculuk sunan sergi, Türk resim sanatının belleğini ustaların izleriyle günümüze taşıyor. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın son çeyreğine uzanan dönemlerden seçilen eserler; portre, manzara, figüratif resimden soyutlamaya, geleneksel tekniklerden deneysel uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 3 Ekim'de sanatseverlere kapılarını açan sergi, 16 Kasım’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilecek.