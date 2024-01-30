Cappadox geri dönüyor

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:23

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:23

En eski yerleşimlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya’da Türkiye’nin ilk destinasyon festivali Cappadox, 5. edisyonu Uçhisar-Göreme’yi merkezine alan ve çevredeki vadilere yayılan geniş bir coğrafyada 23-26 Mayıs tarihleri arasında dönüyor.

İlki 2015’te Kapadokya Çarpması başlığı altında gerçekleşen Cappadox, 2016’da Gelin Bahçemizi Ekelim, 2017’de Dünyadan Çıkış Yolları ve 2018’de ise Sessizlik temasıyla izleyicilerle buluştu. Yerel ve ulusal sanatçıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanan disiplinlerarası kültür festivali Cappadox’un yeni programı ilerleyen günlerde açıklanacak. Festival, Volkswagen ana sponsorluğunda, Yapı Kredi ve +1 katkılarıyla düzenlenecek.