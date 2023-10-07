Caz ve klasik müzik ENKA’da buluşuyor

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Cumhuriyet Turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. 18 Ekim’de düzenlenecek gecede Gökçin, “Çökertme”, “Katibim”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi türkülerin düzenlemeleri ile Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı besteyi seslendirecek.

Piyanist, besteci Burçin Büke ile opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ü 20 Ekim gecesinde bir araya getirecek konserde ise Atatürk’ün sevdiği şarkıları müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca Burçin Büke’nin Cumhuriyetin 100. yılı için bestelediği ve sözlerini Güvenç Dağüstün’ün yazdığı “100. Yıl Valsi” isimli eser de ilk kez seslendirilecek.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’nda bir kez daha ENKA Oditoryumu’na konuk olacak. Say bu resitalde Beethoven’ın “Fırtına Sonatı” ve “Appassionata” eserlerini yorumlayacak. Konserin son parçası ise Say’ın, Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan “Yürüyen Köşk” olacak.

ENKA Sanat’ın sezon boyunca yapacağı etkinliklerin biletlerine ise biletix’ten ulaşılabilecek.



