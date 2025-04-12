CerModern’de Geleceğe Açılan Pencere: “New:Now, 2nd Edition / Yeni:Şimdi, Sürüm 2.0”

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:36

Güncelleme: 12.04.2025 - 15:36

Bu yılki seçkide, sanatsal üretimlerinde yeni ve değişkeni cesurca kucaklayan genç sanatçılar yer alıyor. Kimi isimler sanatı takip edenler için tanıdık, kimileriyse ilk kez bu platformda geniş kitlelerle buluşacak. Gelenekten kopmadan geleceğe yönelen bu sergi, genç sanatçıların eserleri aracılığıyla hem bireysel hem kolektif duyarlıkların izini sürüyor.

Sergi, zamanın ruhunu derinden yansıtan bir bağlamda konumlanıyor. Belirsizliklerle şekillenen çağımızda; göç, sınırların çözülmesi, kavramsal sınıflamaların aşınması gibi dinamikler, sanat üretimine doğrudan etki ediyor. Bu bağlamda, “Yeni:Şimdi” başlığı, günümüzün karmaşık yapısına anlamlı bir gönderme niteliği taşıyor. Arakesitler, geçirgenlikler ve melez biçimlerin öne çıktığı bu çağda, sanatçılar da tıpkı fikirler gibi sınır tanımıyor: kasabalardan metropollere, yerel ağlardan küresel sanat sahnelerine dek uzanan geniş bir coğrafyada varlık gösteriyorlar.

Serginin dikkat çeken bir diğer aksı ise, lif ve dokuma sanatlarına dair güçlü bir damar taşıması. Göçebelik ve çokkültürlülükle yoğrulmuş bu coğrafyada, geleneksel dokuma sanatlarının çağdaş yorumlarla buluştuğu işleri izlemek mümkün olacak. Bu eğilim, sadece nostaljik bir göndermeyle sınırlı kalmıyor; evrensel düzeyde etkileyici ve özgün işler üretilebileceğinin de göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

CerModern’in titizlikle hazırladığı bu sergi, genç sanatçılarımızın yaratıcılığını ve vizyonunu gözler önüne sererken; aynı zamanda kurumun genç sanat üretimine verdiği sürekli desteğin de altını çiziyor. Geleceğin sanatına bugünden tanıklık etmek isteyen herkes için bu sergi, kaçırılmayacak bir durak.

Sergi Adı: New:Now, 2nd Edition / Yeni:Şimdi, Sürüm 2.0?Sergi Tarihi: 12 Nisan – 7 Mayıs 2025?Yer: CerModern Ana Salon