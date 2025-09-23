Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini buluyor

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, bu yıl şair Aytekin Karaçoban’a verilmişti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Ceyhun Atuf Kansu’nun ailesi, Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’nü Karaçoban’a teslim etmek üzere ödül töreni düzenliyor. 6 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende açılış konuşmalarını ÇYDD Ankara Şube Başkanı Sinan Kavak ve yazarımız Işık Kansu yapacak. Karaçoban, açılış konuşmalarının ardından ödüle ilişkin açıklama yapacak. Karaçoban’ın açıklamasının ardından Ferahnur Barut ve Tuncer Yığcı, “Ceyhun Atuf Kansu’dan Güncel Değiniler ve Şiirler” isimli etkinliği gerçekleştirecek. Sonrasında Burç Ocak’ın gerçekleştireceği dinletiyle tören son bulacak.

KARAÇOBAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1958'de Kırşehir'de doğan Aytekin Karaçoban, Dicle Üniversitesi Fransız Dili ve Eğitimi Bölümü'nü bitirdikten sonra bir süre bu fakültede araştırma görevliliği yaptı. Fransa'da "Fransız Direniş Şiiri" üzerine yüksek lisans yaptı. 1990'dan bu yana Fransa'da yaşayan Karaçoban'ın şiir, yazı ve çevirileri Türkiye ve Fransa'daki birçok dergide yayımlandı.