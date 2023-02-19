Charles Harington'dan 'İngiliz Komutan Anlatıyor: İstanbul'da İşgal YIlları'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 00:01

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 00:01

“Bu sıralarda Yunanlılar hücuma geçti ve biraz başarı kazandılar. O başarıyla yetinselerdi işler çok farklı olurdu ancak başlangıçtaki bu zafer onları öyle coşturdu ki savaştan haberi olmayan, ancak, “Ankara’ya doğru” savaş çığlıkları atan kurmayıyla Kral geldi ve sonrasında gayet yetersiz hazırlıkla, nizamsız ve vahşice atıldılar. Bu durum, gerçek bir asker olan ve onları Sakarya Nehri’nde kati suretle durduran Mustafa Kemal’in kalbindeki ateşi yakmış olmalı.” Kitaptan...









Charles Harington, Kraliyet Harp Akademisi’nde gösterdiği performansıyla kısa süre içerisinde adından söz ettirmeyi başardı ve mezuniyetinin ardından Güney Afrika ve İrlanda’da görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte cepheye giden Harington, İkinci Ordu’yla birlikte Ypres ve Flanders’te çarpıştı, ateşkes antlaşmalarının imzalanışının ardından ise İmparatorluk Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

İstanbul’un işgal süreci Mondros Ateşkes Antlaşması’yla başladı. Sevr Antlaşması’nın ardından da Charles Harington, Müttefik İşgal Orduları Başkumandanı olarak General George Milne’nin yerine atandı. 1920 ve 1922 yılları arasında İstanbul’un İşgal Orduları Başkumandanı olarak görev yaptı ve bu sırada Milli Mücadele’ye tanık oldu.

Charles Harington, İngiliz Komutan Anlatıyor: İstanbul’da İşgal Yılları (Çeviren: Tuğçe Akyüz / Kronik Kitap) adlı kitabında, “Sultan Vahideddin’i İstanbul’dan nasıl çıkardı?”, “Mustafa Kemal Paşa’yla temasları oldu mu?”, “Mudanya Ateşkes Antlaşması nasıl imzalandı?”, “İsmet Paşa’yla dostluğu ne şartlar altında oluştu?”, “İngilizler Türklerle savaşın eşiğine nasıl geldi?”, “İstanbul gerçekten tek kurşun atılmadan mı alındı?”, “Refet Paşa’yla aralarındaki gerilimin sebebi neydi?”, “Müttefik İşgal Orduları İstanbul’u nasıl terk etti?” gibi sorulara yanıt veriyor.

Kitap, Britanya İmparatorluğu’nun hem sivil hem de askeri durumuna, işgal sırasında İstanbul ve Anadolu’daki duruma ve İngilizlerin Milli Mücadele hakkındaki tutumuna ışık tutuyor.





İngiliz Komutan Anlatıyor: İstanbul’da İşgal Yılları / Charles Harington / Çeviren: Tuğçe Akyüz / Kronik Kitap / 320 s. / 2023.