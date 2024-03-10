CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner'den ArtAnkara ziyareti

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:19
CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Güner'den ArtAnkara ziyareti
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CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nı ziyaret etti. Güner, 6-10 Mart tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen fuarda dünyadan ve ülkemizden 300’e yakın sanatçının katıldığı etkinlikte sanatçılar ve Ankaralı sanatseverlerle bir araya geldi. Fuardaki tüm sergi alanlarını gezerek sanatçılar ve sanatseverlerle sohbet eden Güner, yeni dönem için projelerini paylaşma fırsatı buldu.

'Kent Festivali, sanatla buluşturacak'

Yeni dönem için açıkladığı projeler arasında kültür ve sanat projelerine büyük önem verdiğini belirten Güner, fuar alanındaki Ankaralı sanatseverlere "İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri"ni anlattı. Tüm bir yıla yayılacak olan ve her ay farklı temalarla Çankaya’yı sanatla buluşturacak "Çankaya Kent Festivali" projesi büyük ilgi çekti. Sanatın itici gücüyle Çankaya ve Ankara’nın merkezinde yaşamı hareketlendirmeyi amaçlayan Kent Festivali, yaşayan sokakları ve haftanın her günü canlı salonlarıyla tüm Çankaya’yı bir kültür sanat merkezi yapmayı hedefliyor. Güner; film, tiyatro, sergiler, sokak festivalleri ve atölyeler gibi etkinliklerin yanı sıra Ankara’nın muhteşem kent belleğini yurttaşlarla buluşturmayı hedefleyen "Kent Müzesi" projesinin de önemini vurguladı. Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği projelerin Ankara’daki sanatseverler kadar sanatçılara da hareket alanı sağlayacağını belirten Güner, özellikle son dönemde kültür ve sanat etkinliklerinin engellendiği, kısıtlandığı bir ortamda Çankaya Belediyesi’nin bu projelerle sanatçılara da nefes aldırmayı hedeflediğini ifade etti. Kültür ve sanata yönelik çalışmalar yapan kuruluşların teşvik edileceğini belirten Güner, gelecek nesillere miras bırakılacak bir Çankaya için çalışmanın önemini vurguladı.




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