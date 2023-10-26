Christopher Nolan'ın gözünden sinema ve zamanın derin ilişkisi...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 06:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 06:00

Ünlü yönetmen Christopher Nolan, filmlerinde zaman temasını sıklıkla kullanmasının nedenlerini açıkladı. Nolan, zamanın insan deneyiminin temel bir parçası olduğuna inandığını ve sinemanın bu temayı benzersiz bir şekilde işlemek için mükemmel bir araç sunduğunu söyledi.

Nolan, sinemanın zamanı tasvir etme konusunda sofistike bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti. Filmlerinin zaman temasını dramatik bir şekilde ele aldığını ifade etti. Filmin bir zaman makinesi gibi çalıştığını düşündüğünü açıklayan Nolan, kameranın zamanı yakaladığını ve filmin zamanla olan ilişkisini vurguladığını söyledi.

Özellikle "Memento" gibi filmlerinde zamanın yapısını tersine çevirerek izleyiciyi karakterin yerine koymayı tercih etti. Aynı zamanda "Dunkirk" ve "Interstellar" gibi filmlerinde de zaman, yapısal bir araç olarak kullanıldı.

Nolan'ın filmlerinde zaman sadece bir araç değil, aynı zamanda hikayenin bir parçası olarak da rol oynuyor. "Tenet" filminde karakterler zamanın neden zıt yönde aktığını keşfetmeye çalışırken, "Interstellar"da uzayda yolculuk yapan bir baba ile dünyada yaşayan kızının zamanla olan farklılıkları duygusal bir engel olarak karşımıza çıktı.

Christopher Nolan, filmlerinde zamanın bu şekilde merkezi bir tema olarak kullanılmasının nedenini açıklarken, sinemanın zamana olan benzersiz yaklaşımını vurguluyor.