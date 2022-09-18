Clement Valla’nın “Başka Sesler Başka Odalar” isimli sergisi Bienal'de
Akbank ana partnerliginde gerçekleşen Contemporary Istanbul’un 17. edisyonu Tersane Istanbul’da ziyarete açıldı.
Bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde ön izleme, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise genel ziyaret için kapılarını aralayacak olan fuar kapsamında Akbank Sanat standında sanatçı Clement Valla’nın “Başka Sesler Başka Odalar” isimli sergisi yer alıyor.
Sıklıkla bilgisayar görme sistemlerinin dünyayı nasıl algıladığı üzerine düşünen ve çalışan Clement Valla eserlerinde seyircisini gördüğünü düşündüğü veya hiç görmediği nesneleri, anları, durumları başka bir gerçeklik boyutunda görmeye davet ediyor.
BAŞKA SESLER BAŞKA ODALAR
Clement Valla’nın işi bize gördüğümüzü sandığımız veya hiç görmediğimiz nesneleri, anları, durumları gösteriyor. İnsan bilinci mikroskopla teleskop arasında sınırlıdır. İki aygıt da bize ‘görmediklerimizi’ gösterir. Göremeyeceğimiz kadar küçük ve yakın, göremeyeceğimiz kadar büyük ve uzak cisimler sadece bilinç dünyamızı değil muhayyilemizi de tayin eder. Bir de gördüklerimizin görmediğimiz boyutları var.
Valla, dijital sanatın olanaklarını kullanarak, her gün baktığımız, gördüğümüzü sandığımız, yerinde ve sabit durduğuna inandığımız doğanın daima gizli, gizemli yanına yeni boyutlar ekliyor. Doğayı göremediğimiz boyutuyla gerçeklik algımızın sınırlarına çekiyor. Böylece sadece bir görüş sorunsalı kurmakla kalmıyor, dönüşüm sorununa doğru açılıyor. Zaman dönüşümdür. Dönüşümün görülmesi öte zamana geçmektir. Böylelikle doğanın daima şifa saydığımız niteliğindeki tekinsizlik karşımıza çıkıyor.
Görselliğin ve doğadaki dönüşümün zaman boyutundaki eksenleri iç mekanı dış, dış mekanı iç mekana çevirirken, Valla, gerçeği gerçeğin kurdu yapıyor.
Görüntü daima yalan(cı) mıdır?
Sanatçı: Clement Valla
Küratör: Hasan Bülent Kahraman
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