Çocuk kitapları sempozyumu Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde

Okuma Kültürü Derneğince düzenlenen “2. Resimli Çocuk Kitapları Sempozyumu” 29 Kasım 2025 Cumartesi günü 09.00-13.00 saat aralığında Ankara'da, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Sedat Sever’in, başkanlığını yapacağı, “Çocukların Düş ve Düşünce Yolculuğu: Nitelikli Görsel Uyaranlar” başlıklı ilk oturumda, Behiç Ak, Ayşe İnan ve Rie Sekine; Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in başkanlığını yapacağı, “Okuma Kültüründeki Görsel İfade Gücü” başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir ve Prof. Dr. Sinan Kalkan konuşmacı olacak.

"Resimli Çocuk Kitapları Sergisi” ise 29 Kasım 2025- 4 Aralık 2025 tarihleri arasında Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgiye https://www.resimlicocukkitaplarisempozyumu.org adresinden ulaşılabilecek.