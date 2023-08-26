Contemporary İstanbul’da 67 çağdaş sanat galerisi

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Contemporary Istanbul, bu yıl 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak.

İBB Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti ile 26 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan vapurlar Hasköy İskelesi’ne erişim sağlayacak.



