Contemporary İstanbul’da 67 çağdaş sanat galerisi
Contemporary Istanbul’un 18. edisyonu Akbank ana partnerliğinde, 26-27 Eylül ön izleme ve 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programıyla Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.
Contemporary Istanbul, bu yıl 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak.
İBB Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti ile 26 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan vapurlar Hasköy İskelesi’ne erişim sağlayacak.
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