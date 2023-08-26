Contemporary İstanbul’da 67 çağdaş sanat galerisi

Contemporary Istanbul’un 18. edisyonu Akbank ana partnerliğinde, 26-27 Eylül ön izleme ve 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programıyla Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00
Contemporary İstanbul’da 67 çağdaş sanat galerisi
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Contemporary Istanbul, bu yıl 22 farklı ülkeden gelen 67 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapacak. 

İBB Şehir Hatları tarafından özel olarak sağlanan deniz ulaşımı hizmeti ile 26 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş’tan kalkan vapurlar Hasköy İskelesi’ne erişim sağlayacak.



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