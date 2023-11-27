CRR’de İdil Biret’e saygı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Şef Çetin Işıközlü yönetiminde CRR orkestrasının verdiği konserde Beethoven, “Coriolan Uvertür”; Mozart, 40. Senfoni ve Işıközlü’nün İdil Biret’e ithaf ettiği “1. Piyano Konçertosu” seslendirildi. Bu eseri Rengim Gökmen yönetiminde İdil Biret ilk kez 2000 yılında çalmış ve daha sonra “Best of Turkish Piano Music” albümüne almıştı.

Saygı gecesinde konuşan Can Çakmur, “İdil Biret hepimiz için esin kaynağı. Herhalde Türkiye müzik tarihinin en önemli figürlerinden biridir, İdil Hanım. Doğduğum yıl, onun için yazılmış bu eserin muhtemelen ikinci çalınışını bestecisinin yönetiminde bu saygı gecesinde yapıyor olmak çok muazzam bir olay. Ona Beethoven 4. Piyano Konçertosu’nu 2017 yılında çalmıştım. Üç saat üzerinde çalışmıştık. Hayatım boyunca değerle hatırlayacağım anılardan biridir. 75. yaş gününde de beraberdik. Müzik festivali konsere doğru konuşmasını ben yapmıştım” diyerek bu konserin onun için çok değerli olduğunu açıkladı.

Çakmur gecede çok büyük bir sürpriz yaparak ilk kez kaydını İdil Biret’in yaptığı Schubert’in Liszt transkripsiyonu “Erlkönig” şarkısını ardından da aynı seriden “İn der Ferne”yi fevkalade çalarak İdil Biret ve Can Çakmur hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Gecede, İdil Biret’in 1985 senesinde başlayıp 2008’de bitirdiği, Beethoven’ın 9 senfonisinin Liszt’in solo piyano için transkripsiyonu, 32 sonatı ve 5 konçertosu ile Korolu Fantazisi’nin tamamının stüdyo kaydını tamamladığı büyük projesinin anlatıldığı 15 dakikalık “İdil Biret Belgeseli” gösterildi. Ersin Antep’in yaptığı konser öncesi söyleşiye de sağlığını riske etmemek için konsere gelemeyen İdil Biret yerine eşi Şefik Büyükyüksel katıldı.