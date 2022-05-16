CRR’de Pietro Spagnoli ve Mert Süngü konseri
İtalyan bariton Pietro Spagnoli ve çalışmalarını yurtdışında sürdüren tenorumuz Mert Süngü, CRR Konser Salonu’nda son konseri, Yaz Arya’larıyla içimizi ısıtmakla kalmadı, dostluklarıyla da neşeli bir hava yarattı.
Dünyaca ünlü bariton Pietro Spagnoli ve tenor Mert Süngü, CRR Konser Salonu’nda sezon finalini muhteşem bir şölene dönüştürdü. İki ünlü şancıya CRR Senfoni Orkestrası şefi Murat Cem Orhan da orkestrayı yönetmekle kalmayıp aryalara katılınca konser, sadece müzikalite açısından değil, sanatçıların esprileriyle de sıcacık bir atmosfer yaşattı. Ününü Avrupa’da sürdüren tenor Mert Süngü, bis parçasında elektro gitarını getirip çaldı ve Pietro Spagnoli kendisine eşlik etti. Bu şahane performansı Murat Cem Orhan da sahneden izledi.
OPERACILAR HAYRAN KALDI
Ağırlıklı olarak Mozart, Donizetti ve Rossini operalarından seçilmiş aryalarla repertuarını şekillendiren bariton Spagnoli, Donizetti’nin “L’Elisir d’amore” operasından Dulcamara’nın Cavatinası’nda devleşirken Süngü’nün katılımıyla Nemorino - Dulcamara düetleri de opera sevenler tarafından muhteşem olarak tanımlandı. Hatta adını vermemi istemeyen bir operacı, “Mert Süngü’nün koloraturları ve Spagnoli’nin gücü ile Mozart’ın Cosi Fan Tutte Operası’ndan parçalar, Rossini’nin Sevil Berberi’nden soloların yanı sıra viyolonsel solo ve orkestradan eşsiz bir yorumla Rossini’nin Guillaume Tell Operası uvertürü eşsizdi” yorumunu yaptı.
GENÇLER ÇOĞUNLUKTAYDI
Mert Süngü’yü salondan izleyen anne ve babası oğullarının başarısıyla büyük heyecan yaşadı. Seyirci de orkestra her es verdiğinde alkışlayan değil, operayı anlayan bir seyirci olunca heyecan da doruktaydı. Hele en son üçünün birden söylediği Cosi Fan Tutte’de neşe bir pop konseri kadar yükseldi. Ve en önemlisi bu şahane konserin biletleri sadece 30 ve 20 TL idi. Avrupa’da böyle bir konserin en az 200 Avro’ya izlenebileceğini düşününce bu olanağı sağlayan İBB Kültür’e de kocaman bir teşekkür etmek gerekiyor, salonun gençlerle dolu olması da bunu doğruluyordu!
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