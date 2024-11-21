Çubuklu Silolar'da yeni sergi: Boşluk

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:37

Çubuklu Silolar’daki Dijital Sanatlar Müzesi, “Boşluk” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, dün akşam Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel'in yansıra sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından özel davetlilerin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Mahir Polat, Çubuklu Silolar’ın, halkçı belediyeciliğin çok başarılı bir örneği olduğuna dikkat çekti.



1930'lu yıllardan günümüze ulaşan petrol depolarını mesken tutan ve sanatçıların boşlukla yakından ilişki kuran ışık temelli yerleştirmeler, mekâna mimari anlamda yeni olasılıklar kazandırıyor.

Işık, mekân ve boşluk arasındaki sonsuz gerilimi araştıran ve izleyiciyi de bu bağlamda bir yüzleşmeye davet eden sergi, ışık kavramına yalnızca bir aydınlanma aracı olarak değil; içinde yaşadığımız mekânı, zamanı ve hatta bireyin algısını yeniden şekillendirebilen bir güç olarak yaklaşıyor. "Parçası olduğumuz modern dünyayı günden güne değiştiren teknolojik gelişmeler doğrultusunda ışığın bugünkü rolü nedir? Bizi kimi zaman gerçeklikten uzaklaştıran, kimi zaman da yepyeni bir gerçeklik inşa etmemize aracı olan ışık, sınırları nasıl belirliyor? Bilim ve teknolojinin dijital imge üretimine sonsuz patikalar açtığı günümüzde sanatsal anlamda nasıl bir yerde konumlanıyor?" sorularına yanıt arayan sergi ışığın görünmeyen yüzünü keşfetmeye odaklanıyor.

Barış Çavuşoğlu, Berkay Tuncay, Buşra Tunç, ha:ar & Hakan Gündüz, MAOTIK & NikColk Void, media.tribe, ve Meggie Weinheimer’ın ışık, mekân ve boşluk ekseninde ürettiği son dönem eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü Beyza Dilem Topdal ve Hande Şekerciler üstleniyor.

“Boşluk” sergisi, 23 Şubat 2025 tarihine kadar Çubuklu Silolar’da ziyaret edilebilir.