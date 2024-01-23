Cumhuriyet Söyleşileri başlıyor!

Gazetemizin 100. yılına özel etkinlikler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:14
Cumhuriyet Söyleşileri başlıyor!
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1924 yılında Atatürk'ün isteği ve desteğiyle kurulan gazetemiz Cumhuriyet, 100. yaşında tüm yıla yayılacak bir program dizisi ile okurlarıyla buluşuyor. Program kapsamında çeşitli etkinliklerin yanısıra gazetemizin değerli yazarlarıyla konferanslar ve söyleşiler düzenlenecek. 

İBB Kültür A.Ş. ev sahipliğindeki ilk buluşmamız 28 Ocak Pazar günü saat 16.30’da  yazarlarımız Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen'in katılımıyla Metrohan’da gerçekleşecek.

"Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" başlıklı söyleşi etkinliğimize katılım ücretsiz olup, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.


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