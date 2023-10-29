Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu dünyaya taşındı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:23

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:23

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına yılın başında müzelerinde ziyaretçilerle buluşturduğu “Yaşasın Cumhuriyet” sergisiyle başlayan; uluslararası “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” konferansı, İstanbul Maratonu sponsorluğu ve 29 Ekim’de açılışını yaptığı Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi ile sürdüren Türkiye İş Bankası, 100. yıl coşkusunu yurtdışına da taşıdı.

İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde çektiği bir telgrafla tüm dünyaya Cumhuriyetimizi ilan edişinden aldığı ilhamla, dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirildi.

Banka tarafından Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano gibi şehirlerde yürütülen çalışmalarında; şehir meydanlarına İş Bankası imzasıyla “Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te dünyaya Cumhuriyetimizi ilan etti. Biz de aynı heyecan ve coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yaşını tüm dünyaya ilan ediyoruz.” yazıldı.

TIMES MEYDANI’NDA 100’ÜNCÜ YILI COŞKUSU

Güler Sabancı öncülüğünde Sabancı Holding tarafından 2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet’i sahada çalışarak kutlayan Sabancı Topluluğu, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleriyle de konuyla ilgili farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Sabancı Holding tarafından, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında hazırlanan özel reklam filmi, her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği New York’un ünlü Times Meydanı’nda yayınlandı.

#BaşkaCumhuriyetYok mesajıyla meydanda bulunan dev ekranlarda yayınlanan reklam filminde, Cumhuriyet’in Türkiye ve Türk insanı için öneminin altı çizilirken; eğitimden kalkınmaya, sürdürülebilirlikten teknolojiye, gençlerden kadınlara, sayısız projeyle Cumhuriyet’i çalışarak yaşatmanın önemine vurgu yapıldı.