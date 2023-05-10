CUMOK'tan deprem bölgesiyle dayanışma etkinliği

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:03

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:27

Ankara CUMOK, 6 şubatta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası bölgedeki çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve umutsuzluk döneminde çocuklar üzerinde olumlu bir etki uyandırmak amacıyla Tiyatro Pembe Kurbağa ile bölgeye gidecek ve Hatay’da 3 farklı çadırkentte tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek gösterimlerin yanı sıra çocuklara kırtasiye malzemeleri desteği de sağlanacak.



Deprem sonrası bölgedeki yurttaşlar ve çocuklarla üçüncü kez bir araya geleceklerini aktaran CUMOK Dönem Sözcüsü Necdet Özer, daha çok çocuğa katkıda bulunabilmek adına gönüllülerin bu etkinliğe desteklerini beklediklerini ifade etti.



Bu kapsamda projeye destek olmak için Ankara CUMOK’un sosyal medya adreslerine başvurulabilir.