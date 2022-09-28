Damla Sari’den ilk kişisel sergisi Art On’da

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da, Pera’da yer alan Art On, sanatçısı Damla Sari’nin “Son 10 Yılın Çıkmış Soruları” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 11 Ekim’e kadar devam edecek. Sanatçının “ilk kişisel sergisi”, bir diğer anlamıyla da “kişisel”. Sari, bazı yapıtlarına rüyâsında gördüğü sahneleri yansıtmanın yanı sıra kişisel olarak da ilgisini çeken antika nesnelerle de üretimini yapıyor.

DERİYİ SOYUYOR...

Küratörlüğünü İlayda Abdik’in yaptığı sergide, fotoğraf, video enstelasyon ve “hareket eden” yerleştirmeler bir araya geliyor. En ilgi çekici eserlerinden birinde Sari, yüzünden gerçek yılan derilerini soyduğu bir performans sergiliyor. Hemen akıllara gelen “Yılan derisi mi, nasıl” sorusunun cevabı ise doğada kalan değişen deri. Yani bir canlı zarar görmüyor. Sari, derisini soyarken izleyicinin gözünün içine bakıyor, soğukkanlı ve gururlu bir şekilde. “5 Dakikaya Hazırım” videosunda kullanılan eldiven ise cam bir muhafaza içinde sergileniyor. Üzerindeki pullarla canlı ve cansız arası bir tür ceset etkisi yaratıyor.

Bir diğer ilgi çekici eser, aslında hepimizin bildiği ve tanık olduğu duruma yönelik. Özellikle “teyzelerin” ve “amcaların” kapı önünde oturup geleni geçeni izlediğini hepimiz görmüşüzdür. Sari, üç sandalyeyi yan yana dizip, sırt kısımlarını sandalyelerden ayırmış, bir mekanizma sayesinde bu sırt kısımları sizi takip ediyor, bulunduğunuz yöne doğru dönüyor...

Özetle, sanatçı kimi zaman karşılaştığı kişilerin ruhlarının peşine düşüyor, kimi zaman ise bulduğu bir nesnenin üzerinden sahibinin ruhuna ulaşmaya çalışıyor. Bunu hicivli bir yaklaşım ile gerçekleştiren sanatçı, ortaya çıkan kişinin geçmişi üzerinden geleceğini inşa ediyor.

Bir eskicide, sokak ortasında ya da bir rüyada yakalıyor sanatçıyı nesneler. Sanatçı da onlara kendi öykülerini anlatma, karakterlere bürünme, oyun oynama kabiliyeti veriyor.