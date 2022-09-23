Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu için seçim süreci başladı

23 Eylül 2022 Cuma, 18:04

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda yer alacak serginin koordinasyonunu üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), sergide yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla yaptığı açık çağrı 3 Ekim Pazartesi saat 18.00’de son erecek. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. “Geleceğin Laboratuvarı” başlıklı Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi gelecek yıl 20 Mayıs – 26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÇIK ÇAĞRI

Çeşitli mimari fikir üretimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi başvurularında ilk aşama için sunulan önerilerin, mimarlık alanında güncel meseleleri yeni fikir ve kavramlar üzerinden tartışmaya açabilen, mimarlık veya mimarlık ötesi kavramlara disiplinlerarası yaklaşımlar getiren, alışılagelen anlatılara meydan okuma potansiyeline sahip kavramsal bir çerçeve sunması bekleniyor.

Sergide yer alacak projenin güçlü bir görsel anlatımı olması bekleniyor. Ayrıca önerilen temanın anlaşılır ve erişilebilir olması da önem taşıyor. Çağrı, içinde Türkiye’den bir ekip liderinin yer aldığı çokuluslu ekiplerin de katılımına açık.

BAŞVURU KOŞULLARI

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde beşinci kez yer alacak Türkiye Pavyonu sergisini oluşturmak için yapılan çağrının ilk aşamasında, Türkiye Pavyonu için önerilen serginin teması ve proje önerisiyle birlikte sergi tasarımı ve mekânsal kurgu, ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan bir belge ile başvuru sahibi ya da sahiplerinin özgeçmişleri ve ilgili işlerin yer aldığı bir portfolyo sunulması bekleniyor. Seçici Kurul’un ikinci aşamada değerlendirilmek üzere belirleyeceği üç projenin ekiplerinden ise takvim, çalışma yöntemi, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları istenecek. İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratoryal sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi Seçici Kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon hâlinde geliştirmesi amaçlanıyor.

Başvurular için çevrimiçi formun doldurulması ve gerekli belgelerinin 3 Ekim 2022 Pazartesi 18.00’e kadar formda belirtilen alanlara İngilizce olarak ve pdf formatında yüklenmesi gerekiyor.

Bu çağrı, küratörler, mimarlar, sanatçılar, tarihçiler, tasarımcılar, teorisyenler, eleştirmenler vb. alanlarda çalışan herkese açık olarak yapılıyor. İKSV çalışanları, Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları veya iş ortakları/çalışanlarının başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular bireysel veya ekip halinde ve Türkiye’den en az bir katılımcının dâhil olacağı uluslararası işbirlikleriyle yapılabilir. Ekip halinde yapılan başvurular için bir ekip lideri belirlenmelidir.

SEÇİM SÜRECİ

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, Aslı Çiçek, Neyran Turan, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar’dan oluşan Seçici Kurul, iki aşamadan oluşan açık çağrı yöntemi ile belirleyecek. Başvuruların, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını disiplinlerarası yaklaşımlarla irdeleyen, tutarlı bir küratoryal anlatı sunması bekleniyor. İlk aşamaya başvuran projeler, küratoryal temanın geçerliliği, önerilen projenin uygulanabilirliği ve küratoryal ekibin organizasyon yapısına göre değerlendirilecek.

İkinci aşamaya devam etmek üzere yapılan başvurular arasından üç proje seçilecek ve bu projelerin çalışma yöntemi, basılı malzeme, takvim ve bütçe gibi konularda daha detaylı bir sunum hazırlaması istenecek. Seçilen proje sahiplerine araştırmalarını derinleştirmek için bir hakediş verilecek; proje ekipleri, projelerini detaylandırmalarının ardından Seçici Kurul üyeleri ve İKSV ekibine projelerini sunmak üzere İKSV binasına davet edilecek.

Başvuru ve seçim süreci hakkında ayrıntılı bilgiye İKSV web sitesinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Türkiye Pavyonu

21 destekçinin katkılarıyla 2014 – 2034 yılları arasında Venedik Bienali’nin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale’de tahsis edilen mekânda yer alan Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) üstleniyor.

7 Haziran – 23 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nda küratör Murat Tabanlıoğlu ve proje koordinatörü Pelin Derviş’in, sergi ekibinde yer alan Ali Taptık, Alper Derinboğaz, Candaş Şişman, Metehan Özcan ve Serkan Taycan’la beraber hazırladığı Hafıza Mekânları başlıklı proje yer almıştı. 28 Mayıs – 27 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda ise Feride Çiçekoğlu, Mehmet V. Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar’ın küratörlüğünde Darzanà projesi sergilendi. 26 Mayıs – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin Türkiye Pavyonu’nda yer alan Vardiya’nın küratörlüğünü de Kerem Piker üstlendi. Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün'ün küratör yardımcısı olarak yer aldığı Vardiya, geniş katılımlı bir buluşma, karşılaşma ve mimari üretim alanı sundu. 22 Mayıs – 21 Kasım 2020 Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesi yer aldı. Projede E. Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton ve Samet Mor da küratör yardımcısı olarak görev aldı.

