DC Süper Evciller Takımı vizyonda!

DC'nin yeni uzun metrajlı animasyon filmi "DC Süper Evciller Takımı"nda, bu kez başrolde süper kahramanların evcil hayvanları var: Süperman'in köpeği, Batman'in tazısı, Supergirl'ün atı, Wonder Woman'ın kangrusu, Aquamen'in deniz atı ve Flash'ın kaplumbağası.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 17:37
DC Süper Evciller Takımı vizyonda!
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DC Süper Evciller Takımı, Jared Stern tarafından yazılan ve yönetilen ve Sam Levine tarafından ortaklaşa yönetilen yaklaşan 2022 Amerikan 3D bilgisayar animasyonlu süper kahraman komedi filmidir.




Ocak 2019'da filmin 21 Mayıs 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu. Çıkış tarihi daha sonra Reeves'in oynadığı başka bir film olan Matrix Resurrections lehine 20 Mayıs 2022'ye ertelendi. Sinema çıkışından 45 gün sonra HBO Max'de yayımlanacak.



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