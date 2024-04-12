Devrekli şair ve yazarlar ‘Tombulacık Halime’nin’ gömütünü ziyaret etti

Yayınlanma: 12.04.2024 - 14:45

Güncelleme: 12.04.2024 - 14:45

İbrahim Tığ, Ahmet Yaşar Akkaya, Nihat Ahlat, Vedat Dinç ve Halil Karka’dan oluşan Devrekli şair ve yazarlar, “Kiraz Aldım Dikmeden/ Tombulacık Halimem” türküsünün kahramanı Halime (Subaşı) Baltacı’nın Hüseyin Çavuşoğlu Köyü’nde bulunan gömütünü ziyaret etti. Şair ve yazarlara Hüseyinçavuşoğlu Köyü Muhtarı Halit Demir de eşlik etti. “Kiraz Aldım Dikmeden/ Tombulacık Halimem” adlı Devrek türküsünde, “Tombulacık Halime'm yar başına gel / Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel” şeklinde geçen türkünün kahramanı Halime Baltacı, 1899-1973 yılları arasında bu köyde yaşadı. Halime’nin Hüseyinçavuşoğlu Köyündeki mezarını önceki Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt yaptırdı.







1922 TARİHİNDE YAZILDI





Halime’nin mezarı başında bir konuşma yapan İbrahim Tığ, türkünün 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek’in Hüseyinçavuşoğlu köyünde ‘Deli Mehmet’ lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından eşi ölen iki çocuklu Halime Subaşı’na duyduğu aşkı anlatmak amacıyla yakıldığını söyledi. Türkünün 1946 yılında üstad Muzaffer Sarısözen tarafından notaya alınarak TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıt edildiğini anlatan İbrahim Tığ, “Ortaya koyduğumuz, bilgi, belge ve canlı tanıklarıyla bu türküyü 72 yıl sonra TRT-Türk Halk Müziği (THM) Repertuvar Kurulu 28 Mart 2019 tarihinde Devrek’e ait olduğunu tescilledi” diye konuştu. Halime Baltacı’nın kızı Nazire (Baltacı) Terzi ile 2010 yılında söyleşi yaptığını da ifade eden İbrahim Tığ, “Nezire teyze ile görüştüğümde 84 yaşındaydı, zaten bir yıl sonra da vefat etti. Nazire teyze bana ‘Ben o türküden nefret ediyorum. Annemin adını kötü anlatıyor bu türkü. Annemin adının böyle bir türküyle anılmasını istemiyorum. Ne zaman radyoda, televizyonda söylense hemen kapattırıyorum. Deli Mehmet, babam ölünce iki çocuğuyla dul kalan anneme âşık olmuş. Benim annemin onda gözü olsaydı ona varırdı, zaten dul kadın’ dediğini de anlattı. Şair ve yazarlar daha sonra Halime ve Deli Mehmet’in yaşadıkları evleri ziyaret etti.