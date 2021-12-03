Diyalog’un seçim kampanyası!

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Filmin özeti şöyle: Ushan ve Hare, bir yönetmenin yeni filminin çekimleri için kamera karşısına geçen iki oyuncudur... İkili, ilişkilerinin sonlarına yaklaşan bir çifti canlandıracaktır. Çekimlerin başlamasından bir süre sonra Ushan ve Hare yakınlaşmaya başlar. Biten bir ilişkiyi canlandıran Hare ve Ushan, kendi hayatlarında yeni bir ilişkiyi yeşertebilecek midir?



Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sürprizlerinden biri yönetmen Ali Tansu Turhan’ın ilk uzun metrajı olan “Diyalog” filmiydi. Film, izleyici ve sinema yazarlarından tam not alsa da festivalden eli boş dönmüştü. Şimdi film ekibi, daha önce örneğine pek rastlanmayan bir şekilde filmlerini “turneye” çıkarmaya karar verdi. Şehir şehir dolaşacak olan ekip, başta üniversite öğrencileriyle olmak üzere sinemaseverlerle buluşacak, yakın iletişim halinde olacak.

Turne projelerini anlatan yönetmen Turhan, “Antalya’da büyük bir sevgi ve inanç hissettik, hem filmimize hem bize. Festival dönüşü durumu tartıp bir karar aldık; festival festival gezdirmek, zaman olarak seyirciden uzaklaştırıyor filmi. En son İstanbul Film Festivali’ni beklesek 6-7 ay var” dedi. Turhan, Antalya dönüşü ciddi bir araştırma yapmış, 23 şehirde 5 milyon 700 bin üniversite öğrencisi, 18-39 yaş arası 20 milyon insan olduğunu söyleyen yönetmen, “Büyükşehirlerde sosyal aktivite seçenekleri daha fazla ve hayat temposu daha hızlı olduğundan insanlar için sinemaya gitmek öncelik olmayabiliyor. Ama Anadolu’da tiyatrosu olmayan şehirler var, sosyal aktivite seçenekleri çok sınırlı, insanlar için sinema daha çekici bir aktivite olabilir diye düşündük” dedi.

"SİNEMAMIZ FONLARA SIKIŞMIŞ"

Turhan bu noktada aslında çarpıcı bir istatistiği de gözler önüne sererek, “Şunu fark ettik. Sanat filmlerine gitmek insanların seçenekleri arasında değil, seçmiyor değiller. Bunun da sebebi çok açık aslında: Ülkemizdeki çoğu üretici film çekebilmek için yurtdışındaki fonların senaryo çerçevelerine sıkışıyorlar (taşra, köy filmleri). Avrupa’daki fonların Türkiye gibi ülkelerden istediği konular var. Bize açık açık ‘Norveçli bir yönetmen olsaydın biz bu filmi alırdık. Ama aşk filmini Fransız çeksin, depresyonu Norveçli anlatsın, sistem eleştirisini Alman yapsın, sen de bize kilim çek’ dediler... İnsanlar onları hedefleyen filmlere gidiyor, ki ana akımın gişesinden bunu görebiliyorsun. Sanat filmlerinin büyük bir kısmı fonları, festivalleri ve jürileri hedefliyor, seyirciye ulaşmak hedefleri arasında değil. Biz senaryo aşamasından, çekim, kurgu aşamasına kadar hep seyirci düşündük. Bu yüzden seyirciyle buluşmayı farklı yöntemlerle deneme kararı aldık. Denemezsek bu kısırdöngüde yok olacağız. Velev ki karşılığını alamadık, o zaman üretimi gerçekleştirirken ona göre bir tavır belirlemek, plan yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Diyalog” filmi Aralık ayında sırasıyla hafta hafta Ankara, Antalya, Eskişehir ve Mersin’i gezecek. Ocak ayı için de Hatay, Diyarbakır, İzmir ve Bursa’yı gezmeyi planlıyor. Eğer beklendiği gibi ilgi görürse, diğer illerde de film ekibiyle birlikte gezmeye devam edecek. Film ayrıca Gezici Festival’le Sinop ve Kastamonu’ya da gidiyor. Turhan bu turnenin bir belgeselinin de çekileceğini dile getirdi.

YAPIM BÜTÇESİ ŞAŞIRTTI

“Diyalog” Antalya’da sadece seyirciden değil, yapım modeliyle diğer film ekiplerinden de ilgi gördü. 700 bin TL’lik bütçesi olan film 170 bin TL’ye gerçekleştirilerek, açık ara en az maliyetle çekilen film oldu. Bu konuya da değinen Turhan, film ekibinden en az 7 kişiyle iletişim fakültelerine, konservatuvarlara gidip, filmi izlemeyen üniversite öğrencilerine filmin bu yapım modelini anlatılacaklarını belirtti. Akşamları ise film gösterimi yapıldıktan sonra seyirciyle sinemada soru cevaplarla tanışacak ve sonrasında seyircilerle farklı mekânlarda tanışmaya devam edecekler. Turhan’ın hedefi her 100 üniversite öğrencisinden 1’ini sinemaya getirebilmek.

1 HAFTA ANKARA’DA

Ankara’da 3-9 Aralık tarihlerinde gösterilecek filmin sinema ve seans bilgileri şöyle:

- Büyülü Fener Kızılay: 19.10, 21.10. - Optimum Avşar Eryaman: 13.00, 17.15, 21.30. - Büyülü Fener Bahçelievler: 19.10, 21.10. - Next Level Cine Golds: 16.15, 19.45. - Arcadium: 13.45, 19.00. - Cinemaximum Panora: 13.45, 19.00.