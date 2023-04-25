Dokunaklı bir aşk hikayesi ‘La Bohème’

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

“La Bohème” Operası, Besteci Giacomo Puccini’nin ( 1858 – 1924) başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eserin konusu kısaca şöyle; Paris’de, Noel arifesinde dokunaklı bir aşk hikayesinin anlatıldığı eserde; Bohem hayatı yaşayan bir grup arkadaş, geçimlerini sanat eserleri yaratarak kazanır. Şair Rodolfo, terzi Mimì’ye aşık olur; ressam Marcello’nun da şarkıcı Musetta ile çalkantılı bir ilişkisi vardır. Her şeye rağmen iki çift de mutlu oldukları zamanlarda, birlikte hayatın ve aşkın tadını çıkarmaya çalışırlar. İtalyanca seslendirilen eseri, Evin Atik sahneye koydu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetti.

