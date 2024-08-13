Dolu dolu festival

Yayınlanma: 13.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 04:00

Bergama Tiyatro Festivali antik tiyatro Asklepion’da sona erdi.

Yönetmeni Eren Arıkan tarafından teşekkür plaketi sunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi, Ticaret Odası, Kültür Sanat Vakfı, Ne Yerde Ne Gökte Derneği ve festival ana sponsorları Fibabank ile Ateş Çelik temsilcileri festivalin başarısından duydukları mutluluğu ifade ederek desteğe devam sözü verdiler. Festivale “Fahrenheit 451” oyunuyla katılan tiyatro sanatçısı Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile Eren Arıkan’ı kutlayarak oyunlarına gösterilen büyük ilgi için seyircilere teşekkür etti.

Bergama Müzesi Müdürü ve Pergamon Kazı Başkanı Nilgün Ustura rehberliğindeki müze turları ve Doç. Dr. Güler Ateş rehberliğinde yapılan farklı dönemlerden dört antik tiyatroyu kapsayan gezi ile antik tiyatro Asklepion, da düzenlenen gösteriler sayesinde MÖ 2000’den günümüze uzanan eşsiz tarihi zenginliği, Bergama heykel sanatı ve mimarisinin tiyatro sanatı ile nasıl iç içe geçtiğini gördük. Kaçırılan eserler ve onların geri getirilmesi ile Bergama’nın tanıtımı için yapılması gerekenler konuşuldu. Antikite’den Cumhuriyete uzanan tarihi köklerden nakış, dokuma, halk oyunu, yeme içme kültürünün nasıl beslendiğini düzenlediği söyleşi ve gösterilerle anlatıldı. Bu bağlamda yerel sanatçı ve uzmanlar ile yurdun farklı bölgelerinden gelenler buluştu. Bergamalı sanatçıların da oyunlarına ev sahipliği yapan Bergama Kültür Merkezi ve Arasta Meydanı’nda düzenlenen söyleşi ve forumlarda aralarında Doç. Dr. Serhan Ada ve Doç. Dr. Leman Yılmaz, Çelenk Bafra, Emre Yıldızlar, Metin Güler, Murat Ersan’ın da olduğu konuşmacılar tiyatro özelinde sanat üretimini sürdürmek konusunda düşünsel ve pratik deneyimlerini paylaştılar. Uzun soluklu festivallerin, yerelin destek ve takdirini kazanmış Bergama Tiyatro Festivali gibi “bağımsız” olmakla mümkün olduğunu örneklerle anlattılar.

SABAH 8’DE BAŞLADI

Üç gün boyunca sabahın sekizinden gece yarısına kadar süren festival gösteri ve atölyeleriyle her yaştan izleyiciyi kucakladı. Kapalı gişe oynayan davetli üç önemli prodüksiyon; DasDas, “Cyrano”, Tatbikat Sahnesi, “Fahrenheit 451” ve Bahçe Galata, “Nora 2”nin de katkısıyla bütün Ege bölgesi tiyatro meraklısı Bergama’ya aktı.