Don Kişot müzikali AKM sahnesinde

İspanyol yazar Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Quixote (Don Kişot) Müzikali, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor ve çarpıcı kostüm tasarımlarıyla 25 Kasım saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan müzikalin baş rolünde devlet tiyatrolarına yıllarını vermiş usta oyuncular Selçuk Yöntem (Don Quixote) ve Zuhal Olcay (Aldonza) yer alıyor. Sancho Panza karakterine ise, Cengiz Bozkurt renk katıyor.

Don Quixote Müzikali 2-3-26 Aralık'ta Zorlu PSM ve 16 Aralık’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.