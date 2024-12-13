Duman'dan 11 yıl sonra yeni albüm 'Kufi' yayında

Sahnedeki güçlü performansları ve kariyerleri boyunca yayınladıkları şarkılarla Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni albümü yayında.

Duman'dan 11 yıl sonra yeni albüm 'Kufi' yayında
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:18
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, 16 şarkıdan oluşan ve kayıtları 2 ayda tamamlanan yeni albümü 'Kufi'nin tamamını müzikseverlerle buluşturdu.
 
Albümle aynı adı taşıyan 'Kufi' şarkısı 2024'ün en çok dinlenen şarkılarından biri oldu. Ayrıca albümden bugüne dek  'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de', ve albümün açılışını yapan 'Nerde Benim Kafam' dinleyenlerle buluşmuştu. Albümün tüm şarkıları, aranjörlüğü ve prodüktörlüğü de gruba ait. 
 
Duman, 18 Aralık'ta Münih'te başlayacak Avrupa turnesi kapsamında yıl sonuna kadar sırasıyla Zürih, Düsseldorf, Frankfurt, Stutgart ve 'Hamburg'da yeni şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak. 

Etiketler: #duman #Kufi
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