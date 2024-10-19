Dumas’nın klasiği ‘Monte Kristo Kontu’ ve ‘Gülümse 2’ gösterimde

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

Fransa’da son yıllarda epik klasiklere çok ilgi var. Alexandre Dumas’nın Üç Silahşörler: D’Artagnan ile Üç Silahşörler: Milady Fransız izleyici tarafından çok beğenildi, ünlü yapımcı Dimitri Rassam bu kez Üç Silahşörler’in senaryosunu yazan Matthieu Delaporte’la Alexander de la Patellière’den yazarın başka bir başyapıtı Monte Kristo Kontu’nun senaryosunu yazıp yönetmelerini istedi. Bütçesi 43 milyon Avro olan epik dramın seyirci sayısı 9 milyonu geçti. 1815-1839 yılları arasında ana kahraman Edmond Dantes’in sevgilisi Mercedes’le evlenirken tutuklanmasını, düşmanları tarafından sürgüne yollanmasını, 14 yıl pranga mahkûmluğundan sonra kaçıp çok zengin olmasını, Monte Kristo Kontu olarak düşmanlarından intikam almasını anlatan film günümüze de göndermeler yapıyor. Aristokrasi sona ermiştir, artık paranın gücü devreye girmiştir tıpkı günümüzdeki gibi.

Filmde Osmanlı İmparatorluğu’nu meşgul eden Tepedelenli Ali Paşa’nın adı sık sık geçer.

Edmond/Monte Kristo Kontu intikam sürecini bir tiyatro yönetmeni gibi planlar, yönetir. Adalet arar ama adalet ile intikam arasındaki çizgi çok incedir, bu ince denge her an değişebilir.

MÜKEMMEL BİR UYARLAMA

Karakterler ve tasarımlarla Batı ile Doğu’yu birleştiren, sınırsız duyguları işleyen filmde sürekli yoğun, yüklü bir atmosfer vardır. Kulis oyunları, durumların sürekli değişmesi devinimi güçlendirir. Edmond gençken, âşıkken hayat, enerji doludur, Monte Kristo Kontu olunca değiştirdiği maskelerin ardında saklanır, içsel bir performans sunar, sağır öfkeyle, dondurucu kararlılıkla hareket eder. Görüntü yönetmeni Nicolas Bolduc, genç Edmond’u aydınlık, güneşli ortamda gösterir, Monte Kristo Kontu olunca loş, karanlık, gölgeli mekânlarda dolaşır.

Filmin renkleri mavinin turkuvazın tonları, sarı, turuncu gibi toprak renkleridir.

Yönetmenler modern anlatımları içinde dronla çekimler, plonjeler, kaydırmalar kullanırlar. Müzik (Jerome Rebotier), yapım tasarımları, görüntü çalışması, kostümler çok başarılıdır. 18. yüzyıla ait Romence şarkı Dorul’u Türk şarkıcı Gülay Hacer Toruk söylüyor. Dantes sonunda intikamını alır ama bu yoğun duygu onun insanlığına mal olur. Marsilya’yı gemisiyle terk ederken “İnsanların izlerini bırakmadığı denize gidiyorum” der. Adalet, intikam, aşk, nefret, vicdan, ihanet, sadakat temalarını işleyen Pierre Niney, Anais Demoustier, Laurent Laffite, Bastien Bouillon, Anamaria Vartolomei’nin oynadığı Monte Kristo Kontu izlenmesi gereken mükemmel bir uyarlama.

ŞOV DÜNYASININ ARKA YÜZÜ

Psikolojik korku Gülümse (2022) çok başarılı olunca Parker Finn, “Gülümse 2”yi Cadılar Bayramı için hazırladı. Trafik kazasının ardından yine sahnelere dönen pop star Skye Riley torbacısından madde almaya gittiğinde doğaüstü bir varlık ona musallat olur. Gerçekle hayal arasında kalan Skye’ı biçimsiz gülen yüzler izlemeye başlarlar. İlk filmin soğuk atmosferine karşın devam filmi şov dünyasının kör edici, parlak ışığıyla kaplıdır. Filmin sürpriz oyuncusu Jack Nicholson’ın oğlu Ryan Nicholson, babasının Shining’teki (1980) ünlü gülümsemesiyle karşımıza çıkar. Naomi Scott, Rosemarie Dewitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Drew Barrymoore, Ryan Nicholson’ın oynadığı Gülümse 2’yi psikolojik korkuyu sevenler kaçırmasınlar.